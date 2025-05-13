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    11:48, 13 Май 2025 | GMT +5

    Сколько будет стоить дизтопливо для фермеров в Казахстане

    Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании Правительства доложил по вопросу обеспечения дизельным топливом сельхозтоваропроизводителей в рамках подготовки к весенне-полевым работам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    бензин
    Фото: pixabay.com

    По его словам, 30 января министерствами энергетики и сельского хозяйства утвержден «График по поставке 400,9 тыс. тонн дизтоплива на весенне-полевые работы 2025 года» в период с 1 февраля по 30 июня 2025 года.

    — Цена на дизтопливо — 254 тенге/литр с НДС, что дешевле порядка 20% от розничных цен АЗС, — сообщил министр.

    На весенние-полевые работы потребность аграриев составляет 400,9 тыс. тонн дизтоплива.

    — За период февраль–апрель отгружено 215 тыс. тонн или 54% от общего объема дизтоплива на весенне-полевые работы. Для своевременного обеспечения дизтопливом СХТП необходимо ускорить оплату за выделенные объемы дизельного топлива в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи нефтепродуктов с поставщиком. Отгрузка в адрес СХТП осуществляется на приоритетной основе и находится на постоянном контроле, — добавил Е. Аккенженов.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили новые ставки акцизов на бензин и дизтопливо.

    Теги:
    Сельское хозяйство Фермеры Дизтопливо Правительство РК Минэнерго РК Ерлан Аккенженов
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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