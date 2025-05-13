Сколько будет стоить дизтопливо для фермеров в Казахстане

По его словам, 30 января министерствами энергетики и сельского хозяйства утвержден «График по поставке 400,9 тыс. тонн дизтоплива на весенне-полевые работы 2025 года» в период с 1 февраля по 30 июня 2025 года.

— Цена на дизтопливо — 254 тенге/литр с НДС, что дешевле порядка 20% от розничных цен АЗС, — сообщил министр.

На весенние-полевые работы потребность аграриев составляет 400,9 тыс. тонн дизтоплива.

— За период февраль–апрель отгружено 215 тыс. тонн или 54% от общего объема дизтоплива на весенне-полевые работы. Для своевременного обеспечения дизтопливом СХТП необходимо ускорить оплату за выделенные объемы дизельного топлива в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи нефтепродуктов с поставщиком. Отгрузка в адрес СХТП осуществляется на приоритетной основе и находится на постоянном контроле, — добавил Е. Аккенженов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили новые ставки акцизов на бензин и дизтопливо.