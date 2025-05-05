В Казахстане утвердили новые ставки акцизов на бензин и дизтопливо

Постановлением Правительства при оптовой реализации новые ставки акцизов утверждены в следующей редакции:

за тонну бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива — 38 134 тенге;

за тонну дизельного топлива — 35 726 тенге.

При розничной реализации:

за тонну бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива — 38 634 тенге;

за тонну дизельного топлива — 35 786 тенге.

Кроме того, при розничной реализации физическими и юридическими лицами, а также при использовании на собственные производственные нужды:

за тонну бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива — 500 тенге;

за тонну дизельного топлива — 60 тенге.

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов ответил на вопрос, стоит ли казахстанцам ожидать повышения цен на бензин и дизельное топливо на майские праздники.