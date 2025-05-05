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    17:20, 05 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане утвердили новые ставки акцизов на бензин и дизтопливо

    Правительство РК утвердило новые ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и ряд других видов горюче-смазочных материалов (ГСМ), передает корреспондент агентства Kazinform.

    дизель
    Фото: Pixabay

    Постановлением Правительства при оптовой реализации новые ставки акцизов утверждены в следующей редакции:

    • за тонну бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива — 38 134 тенге;
    • за тонну дизельного топлива — 35 726 тенге.

    При розничной реализации:

    • за тонну бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива — 38 634 тенге;
    • за тонну дизельного топлива — 35 786 тенге.

    Кроме того, при розничной реализации физическими и юридическими лицами, а также при использовании на собственные производственные нужды:

    • за тонну бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива — 500 тенге;
    • за тонну дизельного топлива — 60 тенге.

    Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов ответил на вопрос, стоит ли казахстанцам ожидать повышения цен на бензин и дизельное топливо на майские праздники.

    Теги:
    Дизтопливо Цены и тарифы Бензин
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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