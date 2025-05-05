17:20, 05 Май 2025 | GMT +5
В Казахстане утвердили новые ставки акцизов на бензин и дизтопливо
Правительство РК утвердило новые ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и ряд других видов горюче-смазочных материалов (ГСМ), передает корреспондент агентства Kazinform.
Постановлением Правительства при оптовой реализации новые ставки акцизов утверждены в следующей редакции:
- за тонну бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива — 38 134 тенге;
- за тонну дизельного топлива — 35 726 тенге.
При розничной реализации:
- за тонну бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива — 38 634 тенге;
- за тонну дизельного топлива — 35 786 тенге.
Кроме того, при розничной реализации физическими и юридическими лицами, а также при использовании на собственные производственные нужды:
- за тонну бензина, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива — 500 тенге;
- за тонну дизельного топлива — 60 тенге.
Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов ответил на вопрос, стоит ли казахстанцам ожидать повышения цен на бензин и дизельное топливо на майские праздники.