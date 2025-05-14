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    08:23, 14 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан завоевал четыре «золота» чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ

    В Наньчане (Китай) завершился чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Сборная Казахстана завершила континентальное первенство с 12 наградами, из которых четыре являются золотыми, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстан завоевал четыре «золота» чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ
    Фото: НОК

    Страну на важном старте представили 26 спортсменов. В состав вошли как опытные гребцы, так и молодые. В итоге казахстанская команда завоевала четыре «золота», четыре «серебра» и четыре «бронзы».

    Первыми в Китае стали Ольга Шмелёва и Ирина Подойникова (байдарка-двойка, 500 метров), Ольга Шмелёва и Артём Терещенко (байдарка-двойка (микс), 500 метров), Сергей Емельянов и Руфина Искакова (каноэ-двойка (микс), 500 метров), женская команда Казахстана (байдарка-четверка, 500 метров).

    На вторую ступень пьедестала ЧА поднялись Бекарыс Раматулла (байдарка-одиночка, 500 метров), Виктор Степанов (каноэ-одиночка, 200 метров), Стелла Суханова (байдарка-одиночка, 1000 метров), Сергей Емельянов и Полат Торебеков (каноэ-двойка, 500 метров).

    Бронзовые медали завоевали Ольга Шмелёва (байдарка-одиночка, 200 метров), Мария Бровкова (каноэ-одиночка, 500 метров), команда Казахстана (байдарка-четверка (микс), 500 метров), команда Казахстана (каноэ-четверка (микс), 500 метров).

    В командном зачете Казахстан финишировал на втором месте, пропустив вперед Китай. Иран расположился на третей строчке.

    Теги:
    Спорт Чемпионат Азии Гребля на байдарках и каноэ
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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