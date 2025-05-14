Казахстан завоевал четыре «золота» чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ

Страну на важном старте представили 26 спортсменов. В состав вошли как опытные гребцы, так и молодые. В итоге казахстанская команда завоевала четыре «золота», четыре «серебра» и четыре «бронзы».

Первыми в Китае стали Ольга Шмелёва и Ирина Подойникова (байдарка-двойка, 500 метров), Ольга Шмелёва и Артём Терещенко (байдарка-двойка (микс), 500 метров), Сергей Емельянов и Руфина Искакова (каноэ-двойка (микс), 500 метров), женская команда Казахстана (байдарка-четверка, 500 метров).

На вторую ступень пьедестала ЧА поднялись Бекарыс Раматулла (байдарка-одиночка, 500 метров), Виктор Степанов (каноэ-одиночка, 200 метров), Стелла Суханова (байдарка-одиночка, 1000 метров), Сергей Емельянов и Полат Торебеков (каноэ-двойка, 500 метров).

Бронзовые медали завоевали Ольга Шмелёва (байдарка-одиночка, 200 метров), Мария Бровкова (каноэ-одиночка, 500 метров), команда Казахстана (байдарка-четверка (микс), 500 метров), команда Казахстана (каноэ-четверка (микс), 500 метров).

В командном зачете Казахстан финишировал на втором месте, пропустив вперед Китай. Иран расположился на третей строчке.