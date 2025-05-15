Дело Шерзата: адвокат подсудимых просила вернуть дело прокурору

В ходе слушания адвокат Нурбола и Азамата Токтаубаевых обратился с ходатайством о возвращении уголовного дела прокурору.

— В материалах уголовного дела в отношении моих подзащитных Нурбола Токтаубаева и Азамата Токтаубаева отсутствует постановление о признании их подозреваемыми. Согласно статье 64 Уголовно-процессуального кодекса, должно быть вынесено соответствующее постановление о признании лица подозреваемым, которое подлежит согласованию с прокурором. А в соответствии со статьей 202 УПК, процессуальный статус лица определяется с момента вынесения такого постановления. Поскольку в материалах дела подобного постановления нет, процессуальный статус моих подзащитных не был официально установлен. Это свидетельствует о том, что уголовное преследование в отношении них началось с нарушением установленного законом порядка. Если с лица брали показания, не признав его официально подозреваемым, такие действия считаются незаконными. В связи с этим прошу вернуть дело прокурору для дополнительного расследования и устранения указанных нарушений, — заявила адвокат.

Данное ходатайство поддержали адвокаты других подсудимых, однако государственные обвинители и представители потерпевшей стороны выступили против его удовлетворения.

Выслушав мнения сторон, судья Ержан Жанузаков отказал в удовлетворении ходатайства.

— Поскольку Токтаубаев Азамат, Токтаубаев Нурбол и Калияхмет были задержаны в порядке статьи 131 Уголовного кодекса РК, в их отношении не требуется выносить отдельное постановление. Соответственно, действия органов досудебного расследования признаны законными, — отметил судья.

Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

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Ранее в суде свидетелями выступили Дана Жаксыгелди, Эльмира Нурбекова, Илдаш Розыбакиев, Арлан Казыкенов, полицейские, Талгат Аширбаев, Адиль Тилеубекулы, Сакен Акежанов, Арлан Кусаинов, Данияр Жанболатулы.

Кроме того была продемонстрирована видеозапись показаний несовершеннолетнего свидетеля Алдияра Махмета, ранее данных на закрытом процессе в городе Конаеве.

В суде выступили бабушка погибшего подростка Жумабике Кадырова и мама Шерзата.

Отец Шерзата Каржаубай Нурымов рассказал о последних минутах жизни своего сына и объяснил, почему в ту ночь вышел на улицу с ножом в руках.

Также К. Нурымов озвучил свою версию событий трагической ночи. Он просил впредь не беспокоить его семью.

Было озвучено, какие травмы получил брат Шерзата Болата — Нурканат Гаипбаев в ночь с 3 на 4 октября прошлого года во время драки.

Прокурор зачитала показания покойного дяди подростка Нурканата Гаипбаева.

Также подсудимый Дархан Аскентай выступил в суде и изложил свою версию произошедшего. Он не признает свою вину.