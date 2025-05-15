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    10:23, 15 Май 2025 | GMT +5

    Осужденный Аблай Мырзахметов попросил об условно-досрочном освобождении

    Осужденный за мошенничество экс-председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов попросил об условно-досрочном освобождении, передает корреспондент агентства Kazinform.

    абылай мырзахметов
    Фото: atameken.kz

    — Ходатайство поступило 2 мая в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области, — сообщили в пресс-службе межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.

    Напомним, 10 мая 2023 года экс-председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника.

    18 февраля 2022 года правление НПП «Атамекен» во главе с Аблаем Мырзахметовым ушло в отставку.

    В мае 2024 года Аблай Мырзахметов получил пять лет лишения свободы.

    В 2021 году Forbes включал его в 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана. Выяснилось, что он — совладелец ТОО «Комбинат «Фараб» и собственник ТОО «Altyn Dala Mining», разрабатывающего Убинское и Ашалинское месторождения золота в ВКО.

    Теги:
    Закон и право Регионы Суды Павлодарская область
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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