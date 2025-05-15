Осужденный Аблай Мырзахметов попросил об условно-досрочном освобождении

— Ходатайство поступило 2 мая в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области, — сообщили в пресс-службе межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.

Напомним, 10 мая 2023 года экс-председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника.

18 февраля 2022 года правление НПП «Атамекен» во главе с Аблаем Мырзахметовым ушло в отставку.

В мае 2024 года Аблай Мырзахметов получил пять лет лишения свободы.

В 2021 году Forbes включал его в 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана. Выяснилось, что он — совладелец ТОО «Комбинат «Фараб» и собственник ТОО «Altyn Dala Mining», разрабатывающего Убинское и Ашалинское месторождения золота в ВКО.