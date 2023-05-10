Задержан экс-глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Задержан экс-глава Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию корреспонденту Казинформа подтвердил советник председателя Агентства по противодействию коррупции РК Арман Тлеукенов. Подробную информацию в Антикоруппционной службе пообещали дать позже.

Напомним, 18 февраля прошлого года правление НПП «Атамекен» во главе с Аблаем Мырзахметовым ушло в отставку.

Этот пост Аблай Мырзахметов занимал с сентября 2013 года.

В 2002-2004 годы работал на посту советника генерального директора ЗАО «DALA GROUP».

В 2003-2004 годах — аспирант экономического факультета Московского Государственного университета им. М. В. Ломоносова

С марта 2005 года — председатель Союза торгово-промышленных палат (ТПП) Республики Казахстан, президент ОЮЛ Торгово-промышленная палата РК. Член совета директоров АО «DALA GROUP».

В 2007-2013 годах — член правления Национальной экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен».