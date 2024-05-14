Аблай Мырзахметов получил пять лет лишения свободы

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего главы НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере, передает агентство Kazinform.

В суде установлено, что Мырзахметов с мая по октябрь 2022 года заверял Б. в том, что имеет возможность за денежное вознаграждение разрешить вопрос освобождения его брата из-под стражи и прекращения досудебного производства. Он обещал это сделать через высокопоставленных должностных лиц государственных и правоохранительных органов. В итоге мошенническим путем похитил денежные средства в размере 13,9 млрд тенге, путем оформления формальных договоров займа.

Подсудимый признал вину, просил назначить справедливое наказание. Защитники просили суд прекратить производство по делу.

— Приговором суда Мырзахметов признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и осужден к пяти годам лишения свободы, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и субъектах квазигосударственного сектора на срок 10 лет, с конфискацией в доход государства денежных средств, добытых преступным путем в сумме 5,8 млрд тенге, — говорится в сообщении.

Суд также постановил внести представление Президенту РК о лишении М. государственных наград: ордена «Құрмет» и ордена «Барыс» 3 степени. Арест, наложенный на имущество М., сохранен.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, 10 мая прошлого года экс-председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника.

18 февраля 2022 года правление НПП «Атамекен» во главе с Аблаем Мырзахметовым ушло в отставку.

В 2021 году Forbes включал его в 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана. Выяснилось, что он - совладелец ТОО «Комбинат «Фараб» и собственник ТОО «Altyn Dala Mining», разрабатывающего Убинское и Ашалинское месторождения золота в ВКО.