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    15:32, 14 Май 2025 | GMT +5

    Глава государства принял председателя Национального cобрания Армении Алена Симоняна

    Приветствуя спикера Парламента Армении, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что его визит имеет важное значение для углубления двустороннего сотрудничества, в том числе с точки зрения его всесторонней поддержки со стороны законодательных органов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.  

    Токаев принял председателя Национального cобрания Армении
    Фото: Акорда

    Глава государства подчеркнул, что Армения является для Казахстана надежным партнером в регионе Южного Кавказа. 

    Глава государства принял председателя Национального cобрания Армении Алена Симоняна
    Фото: Акорда

    По словам Касым-Жомарта Токаева, в настоящее время казахско-армянские отношения поступательно развиваются по многим направлениям. Этому способствует регулярный политический диалог, а также расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

    Ален Симонян высказал искреннюю признательность Главе государства и народу Казахстана за теплый прием. Он подчеркнул важность выстраивания доверительного политического партнерства и укрепления межпарламентского взаимодействия как одного из ключевых элементов двустороннего диалога.

    Председатель Национального cобрания Армении Ален Симонян
    Фото: Акорда

    Кроме того, председатель Национального cобрания заявил о заинтересованности Армении в активном расширении сотрудничества с Казахстаном в торгово-экономической сфере. Он подчеркнул необходимость принятия практических мер, направленных на увеличение объема взаимной торговли.

    Пользуясь случаем, армянская сторона выразила признательность Казахстану за усилия, направленные на достижение мира между Арменией и Азербайджаном.

    Собеседники подтвердили приверженность курсу на всестороннее развитие казахско-армянских отношений во имя благополучия и процветания народов двух стран.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Армения
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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