Акиматы и маслихаты наделят новыми полномочиями в сфере профилактики правонарушений

Как отметил заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха, новый единый Закон «О профилактике правонарушений» разработан по поручению Главы государства.

— Действующий Закон «О профилактике правонарушений» в свое время позволил создать национальную систему профилактики правонарушений. Реализация предусмотренных в нем мер профилактики позволила значительно снизить количество противоправных деяний и способствовала формированию законопослушного поведения граждан. Однако, как показывает практика, на сегодняшний день в современном обществе возникают новые вызовы, для противодействия которым требуется совершенствование всей действующей системы профилактики. При разработке Закона постарались сохранить действующие работающие механизмы профилактики, а также исполнить поручение Главы государства, которым было указано о необходимости «точечно работать с лицами склонными к нарушению закона», четко прописать «компетенции ответственных органов», «механизмы координации», «инструменты индивидуальной профилактики», — озвучил Игорь Лепеха.

По его словам, в проекте Закона определена ключевая роль местных исполнительных органов, которые, находясь ближе всего к населению, наделяются конкретными полномочиями в сфере профилактики.

— Акимы всех уровней организуют работу с уязвимыми слоями населения, молодежью, семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, обеспечивают координацию между государственными органами и утверждают состав Межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, — сказал он.

Также в законопроекте предусмотрены меры по ранней превенции правонарушений. Для этого в два раза увеличено число субъектов профилактики. Как отметил заместитель министра внутренних дел, теперь все государственные органы наделены компетенцией по применению мер профилактики, в том числе:

проводить анализ причин и условий совершения правонарушений и их устранять;

осуществлять социальную адаптацию и реабилитацию;

формировать здоровый образ жизни;

проводить информационную работу в масс-медиа;

применять меры виктимологической профилактики;

взаимодействовать с общественностью.

Также определены способы участия граждан, собственников имущества и предпринимателей.

— Постарались выстроить сбалансированное взаимодействие и координацию субъектов профилактики правонарушений. На местном уровне акимы будут обеспечивать взаимодействие субъектов профилактики. Маслихаты наделяются правом заслушивать отчеты государственных органов, контролировать исполнение местного бюджета на эти цели. При этом, проблемные вопросы, решение которых невозможно на их уровне, будут выноситься на МВК при Правительстве. Правительством ежегодно будет формироваться Национальный доклад и вноситься Главе государства. В нем будет даваться оценка эффективности гос. органов, а также рекомендации по совершенствованию системы профилактики. В этих целях будут создаваться межведомственные аналитические группы. Это позволит обеспечить согласованность действий по устранению причин и условий совершения правонарушений. Положение, полномочия и состав МВК по профилактике будет утверждаться Президентом, а на местах акимом, — добавил Игорь Лепеха.

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