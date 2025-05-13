Детская преступность в Казахстане: тревожный рост и слабая профилактика
В Казахстане, несмотря на системную профилактическую работу госорганов, наблюдается устойчивый уровень преступности среди несовершеннолетних, передает корреспондент агентства Kazinform.
Только за 2024 год, по официальным данным портала Qamqor.gov.kz, было зарегистрировано 1890 правонарушений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. Из них 1750 — это преступления, включая 130 особо тяжких. А за первые четыре месяца 2025 года — уже 771 случай, из которых 690 — преступления, в том числе 376 тяжких и 24 особо тяжких. Если такая динамика сохранится, годовые показатели могут превзойти прошлогодние.
Подростковая криминальная реальность: кражи, буллинг и уходы из дома
По наблюдениям ювенальных инспекторов, самые частые виды правонарушений среди подростков — это кражи, хулиганство, грабежи, участие в групповых конфликтах, хранение и сбыт наркотиков. Немалую долю занимают самовольные уходы из дома. Гульзада Сатыбаева, участковый инспектор района «Байқоңыр» города Астаны объяснила механизм постановки подростков на учет.
— Бывают случаи, когда несовершеннолетние пропадают на 3-4 дня, а родители не обращаются вовремя в полицию, надеясь, что ребенок сам вернется. Все такие дети были найдены в целости, но число самовольных уходов растет, и они не всегда безобидны. В случаях, когда несовершеннолетние уходят два и более раз, тогда они ставятся к нам на учет в отделении ювенальной полиции по категории безнадзорные, беспризорные несовершеннолетние, — объяснила участковый.
По словам участкового инспектора, несовершеннолетние, поставленные на учет будут высвечиваться в базе МВД.
— Категорий постановки на учет множество. Чаще всего это подростки, самовольно покидающие дом или уклоняющиеся от получения среднего образования. Также на учет ставятся несовершеннолетние, совершившие правонарушения. После завершения уголовного дела к нам поступают материалы — постановления следователя или приговор суда, — на основании которых подросток ставится на учет. Срок учета — один год или до достижения 18-летнего возраста. Если за это время подросток исправляется, он снимается с учета. В противном случае, например, при повторных побегах из дома, срок учета продлевается — об этом составляется рапорт. Подросток остается под наблюдением до принятия кардинальных мер. Эти сведения могут повлиять на его будущее: участковый инспектор, формируя характеристику по месту жительства, будет учитывать учет при поступлении в колледж, университет или при трудоустройстве, — отметила Г. Сатыбаева.
Она также подчеркивает, что в последние годы буллинг стал одной из самых тревожных проблем.
— С прошлого года уже привлекаются к ответственности и родители, и сами несовершеннолетние за случаи школьного буллинга. Конфликты чаще всего происходят в стенах школ, — говорит участковый инспектор.
О систематических вымогательствах, буллинге, насилии, в том числе со стороны преподавателей также стало известно после проведения анонимных опросов в школах Карасайского, Балхашского, Талгарского, Илийского, Енбекшиказахского, Жамбылского районов Алматинской области.
— В школах налицо факты укрытия правонарушений среди учащихся руководством и сотрудниками, отсутствие профилактической и индивидуальной работы с детьми. Руководство школ не владеет ситуацией среди учащихся либо игнорирует, скрывает и не сообщает в полицию. Кроме того, в большинстве случаев, несмотря на положительные ответы на вопросы о травле, вымогательстве и других противоправных действиях в анкетировании самих школ, в итоговой справке они указывают 0%. Стоит отметить, что при этом реализация программ воспитания и других принятых норм закона в области на низком уровне, — поделилась на своей официальной странице в Instagram уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.
Юридические аспекты: когда и за что наказывают подростков
Как объясняет юрист Даулет Альмурат, уголовная ответственность в Казахстане наступает с 16 лет, а по ряду особо тяжких преступлений — с 14.
— К таким преступлениям относятся убийства, изнасилования, похищения, разжигание розни и др. За особо тяжкие преступления несовершеннолетние могут получить до 12 лет лишения свободы, — говорит юрист.
Однако законодательство предусматривает альтернативные меры — предупреждение, ограничение досуга, извинение перед потерпевшим, помещение в спецучреждения и пробационный контроль. Подростков не помещают в тюрьмы вместе со взрослыми — они содержатся отдельно, в воспитательных колониях общего режима либо организациях образования с особым режимом, если применена мера воспитательного воздействия.
Чаще всего, как показывают судебные практики, к подросткам применяются гуманные меры наказания — с возможностью примирения сторон и освобождения от уголовной ответственности.
— Система правосудия в отношении несовершеннолетних, в первую очередь, ориентирована не только на то, чтобы наказать правонарушителя, но и обеспечить наказание, соизмеримое с особенностями личности подростка и с обстоятельствами, при которых было совершено правонарушение, — подчеркнул юрист.
Социальные корни и психология агрессии
Психологи подтверждают: правонарушения редко возникают на пустом месте. По словам психолога Гульжан Гусмановой, за агрессивным или противоправным поведением почти всегда стоят внутренние и внешние факторы.
— Среди внутренних причин — низкая самооценка, слабый контроль импульсов, трудности с выражением эмоций. Часто такие дети с детства живут с ощущением: «Я — неудобный, со мной что-то не так». Это может быть результатом неврологических особенностей (например, СДВГ, расстройств адаптации), но и эмоционального дефицита — когда ребенка мало слушают, не замечают его чувств, обесценивают переживания. Внешние факторы — это, прежде всего, среда: насилие или хаос в семье, бедность, отсутствие безопасного пространства, неустойчивые отношения с родителями. Сюда же можно отнести давление со стороны сверстников, школьную дезадаптацию, кибербуллинг, а в старшем возрасте — влияние неблагополучных компаний. Когда подросток сталкивается с хроническим стрессом и не получает поддержки, он может выбрать агрессию как способ заявить о себе или хоть как-то справиться с внутренней болью. Поведение становится формой защиты — пусть разрушительной, но, в его восприятии, необходимой, — сообщила психолог.
Первое правонарушение — критическая точка. Именно в этот момент подростку особенно нужна поддержка.
— У детей с развитым чувством вины и эмпатией это событие вызывает внутренний конфликт: стыд, тревогу, ощущение, что они «плохие». Если в этот момент рядом оказывается взрослый, способный не осуждать, а понять, объяснить и направить — у ребенка появляется шанс осознать границы и восстановить веру в себя. Но если подросток сталкивается только с криком, агрессией, отчуждением или, наоборот, равнодушием, психика может «заморозить» чувства. Тогда включается механизм: «Я плохой — значит, буду плохим». Это путь к потере идентичности, формированию антисоциальных убеждений и, в худшем случае, к устойчивому правонарушающему поведению, — добавила специалист.
Роль школы и семьи: контакт важнее контроля
Ключевая роль в профилактике подростковой преступности принадлежит школе и семье. Однако, как отмечает психолог Гульжан Гусманова, сигналы часто игнорируются.
— Резкое изменение характера: замкнутость у ранее активного подростка, вспышки агрессии у тихого и сдержанного, чрезмерное пребывание в интернете может быть попыткой убежать от внутренней боли, резкое похудение или переедание, нарушения сна, жалобы на самочувствие без медицинских причин, отказ от контакта, — перечислила специалист.
Реальная профилактика, по ее мнению, требует не разовых акций, а системной работы:
- Системная психопросветительская работа с родителями. Не разовая лекция, а диалог — о границах, о поддержке, о трудных чувствах.
- Группы психологической поддержки для подростков — особенно для тех, кто пережил потери, насилие, травлю.
- Проекты, вовлекающие подростков в деятельность: волонтерство, медиа, театральные кружки, спорт. Деструктивность часто уходит, когда у ребенка появляется ощущение влияния и нужности.
— Правонарушения у подростков — это не только про контроль, но и про контакт. Нужно быть рядом, чтобы помочь выбрать другой путь, — резюмирует она.
Прокурорские инициативы и проекты по профилактике
На фоне тревожной статистики Генеральная прокуратура усилила меры по защите прав детей. Введена уголовная ответственность за совершение непристойных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста.
По инициативе Генеральной прокуратуры реализуются проекты «Счастливое и Безопасное Детство» и «URPAQ», направленные на защиту прав детей, выявление случаев насилия и оказания своевременной помощи.
— Проектом «Счастливое и Безопасное Детство», целью которого является установление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охвачены свыше 115 тысяч семей (при координации прокуроров созданы Мобильные группы из числа сотрудников прокуратуры, полиции, образования, опеки и попечительства, соцзащиты, здравоохранения и психологов). В рамках проекта «URPAQ» созданы чат-боты в мессенджере Telegram для сбора информации о нарушениях прав детей, в том числе со стороны сверстников, — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры на официальный запрос корреспондента агентства Kazinform.
В целях усиления мер безопасности детей по инициативе Генеральной прокуратуры за каждой школой закреплены сотрудники полиции (ювенальная полиция, участковые инспектора и оперуполномоченные).
— С 2021 года официальных школьных инспекторов, закрепленных за учреждениями образования, нет. Однако же с конца 2023 года возобновили практику закрепления ряда сотрудников полиции. Это инспектора по делам несовершеннолетних, участкового инспектора полиции и оперуполномоченные. Также есть сотрудники полиции, это вот из числа руководящих должностей, которые также посещают школы, проводят профилактические мероприятия, лекции, встречи, диалоги, организовывают встречи с представителями других подразделений, — пояснила майор полиции Гульзада Сатыбаева.
Также стало известно, что в областях Казахстана будут создаваться Управления по охране прав детей, а также отделы в районах.
— В структуре местных исполнительных органов (акиматов областей и районов) отсутствует отдельный орган, занимающийся охраной прав детей, при том, что треть населения страны — дети. Вопросами охраны прав детей сейчас занимаются управления образования, что неэффективно. Во-первых, в этой модели невозможно обеспечить межведомственную координацию в сфере охраны детства. Во-вторых, возникает конфликт интересов: школы являются частью системы образования и часто скрывают факты нарушения прав детей, чтобы не подорвать авторитет учреждения. Комиссии по делам несовершеннолетних, которые осуществляют профилактику нарушений прав детей, показали свою неэффективность. Их работа — лишь дополнительная функция к основной деятельности представителей различных управлений акиматов, — сообщила Уполномоченный по правам ребенка РК Динара Закиева на своей странице в Instagram.
Динара Закиева отметила, что готовится законопроект о системе защиты прав детей.
— Мы готовим законопроект о системе защиты прав детей, в котором будут прописаны все права, статус, функции органов профилактики, в первую очередь — управлений по охране прав детей. Эти управления будут координировать все существующие меры профилактики, предотвращать различные формы нарушения прав детей, насилия, буллинга. Также они будут реагировать на каждый сигнал — от полиции, школьных психологов, граждан — с выездом на место, — пояснила она.
Функции новых управлений будут включать:
- регулярное посещение детей, состоящих на учете полиции, находящихся в трудной жизненной ситуации или неблагополучных семьях;
- сопровождение несовершеннолетних в рамках уголовного процесса;
- организацию помощи с привлечением центров поддержки семьи и центров психологической поддержки.
Ожидается, что это качественно повысит эффективность реализации всех законов и программ, направленных на обеспечение социальной и правовой защиты детей в регионах Казахстана.