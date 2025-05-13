Детская преступность в Казахстане: тревожный рост и слабая профилактика

Только за 2024 год, по официальным данным портала Qamqor.gov.kz, было зарегистрировано 1890 правонарушений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. Из них 1750 — это преступления, включая 130 особо тяжких. А за первые четыре месяца 2025 года — уже 771 случай, из которых 690 — преступления, в том числе 376 тяжких и 24 особо тяжких. Если такая динамика сохранится, годовые показатели могут превзойти прошлогодние.

Подростковая криминальная реальность: кражи, буллинг и уходы из дома

По наблюдениям ювенальных инспекторов, самые частые виды правонарушений среди подростков — это кражи, хулиганство, грабежи, участие в групповых конфликтах, хранение и сбыт наркотиков. Немалую долю занимают самовольные уходы из дома. Гульзада Сатыбаева, участковый инспектор района «Байқоңыр» города Астаны объяснила механизм постановки подростков на учет.

— Бывают случаи, когда несовершеннолетние пропадают на 3-4 дня, а родители не обращаются вовремя в полицию, надеясь, что ребенок сам вернется. Все такие дети были найдены в целости, но число самовольных уходов растет, и они не всегда безобидны. В случаях, когда несовершеннолетние уходят два и более раз, тогда они ставятся к нам на учет в отделении ювенальной полиции по категории безнадзорные, беспризорные несовершеннолетние, — объяснила участковый.

По словам участкового инспектора, несовершеннолетние, поставленные на учет будут высвечиваться в базе МВД.

— Категорий постановки на учет множество. Чаще всего это подростки, самовольно покидающие дом или уклоняющиеся от получения среднего образования. Также на учет ставятся несовершеннолетние, совершившие правонарушения. После завершения уголовного дела к нам поступают материалы — постановления следователя или приговор суда, — на основании которых подросток ставится на учет. Срок учета — один год или до достижения 18-летнего возраста. Если за это время подросток исправляется, он снимается с учета. В противном случае, например, при повторных побегах из дома, срок учета продлевается — об этом составляется рапорт. Подросток остается под наблюдением до принятия кардинальных мер. Эти сведения могут повлиять на его будущее: участковый инспектор, формируя характеристику по месту жительства, будет учитывать учет при поступлении в колледж, университет или при трудоустройстве, — отметила Г. Сатыбаева.

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Она также подчеркивает, что в последние годы буллинг стал одной из самых тревожных проблем.

— С прошлого года уже привлекаются к ответственности и родители, и сами несовершеннолетние за случаи школьного буллинга. Конфликты чаще всего происходят в стенах школ, — говорит участковый инспектор.

О систематических вымогательствах, буллинге, насилии, в том числе со стороны преподавателей также стало известно после проведения анонимных опросов в школах Карасайского, Балхашского, Талгарского, Илийского, Енбекшиказахского, Жамбылского районов Алматинской области.

— В школах налицо факты укрытия правонарушений среди учащихся руководством и сотрудниками, отсутствие профилактической и индивидуальной работы с детьми. Руководство школ не владеет ситуацией среди учащихся либо игнорирует, скрывает и не сообщает в полицию. Кроме того, в большинстве случаев, несмотря на положительные ответы на вопросы о травле, вымогательстве и других противоправных действиях в анкетировании самих школ, в итоговой справке они указывают 0%. Стоит отметить, что при этом реализация программ воспитания и других принятых норм закона в области на низком уровне, — поделилась на своей официальной странице в Instagram уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

Юридические аспекты: когда и за что наказывают подростков

Как объясняет юрист Даулет Альмурат, уголовная ответственность в Казахстане наступает с 16 лет, а по ряду особо тяжких преступлений — с 14.

— К таким преступлениям относятся убийства, изнасилования, похищения, разжигание розни и др. За особо тяжкие преступления несовершеннолетние могут получить до 12 лет лишения свободы, — говорит юрист.

Однако законодательство предусматривает альтернативные меры — предупреждение, ограничение досуга, извинение перед потерпевшим, помещение в спецучреждения и пробационный контроль. Подростков не помещают в тюрьмы вместе со взрослыми — они содержатся отдельно, в воспитательных колониях общего режима либо организациях образования с особым режимом, если применена мера воспитательного воздействия.

Чаще всего, как показывают судебные практики, к подросткам применяются гуманные меры наказания — с возможностью примирения сторон и освобождения от уголовной ответственности.

— Система правосудия в отношении несовершеннолетних, в первую очередь, ориентирована не только на то, чтобы наказать правонарушителя, но и обеспечить наказание, соизмеримое с особенностями личности подростка и с обстоятельствами, при которых было совершено правонарушение, — подчеркнул юрист.

Социальные корни и психология агрессии

Психологи подтверждают: правонарушения редко возникают на пустом месте. По словам психолога Гульжан Гусмановой, за агрессивным или противоправным поведением почти всегда стоят внутренние и внешние факторы.

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— Среди внутренних причин — низкая самооценка, слабый контроль импульсов, трудности с выражением эмоций. Часто такие дети с детства живут с ощущением: «Я — неудобный, со мной что-то не так». Это может быть результатом неврологических особенностей (например, СДВГ, расстройств адаптации), но и эмоционального дефицита — когда ребенка мало слушают, не замечают его чувств, обесценивают переживания. Внешние факторы — это, прежде всего, среда: насилие или хаос в семье, бедность, отсутствие безопасного пространства, неустойчивые отношения с родителями. Сюда же можно отнести давление со стороны сверстников, школьную дезадаптацию, кибербуллинг, а в старшем возрасте — влияние неблагополучных компаний. Когда подросток сталкивается с хроническим стрессом и не получает поддержки, он может выбрать агрессию как способ заявить о себе или хоть как-то справиться с внутренней болью. Поведение становится формой защиты — пусть разрушительной, но, в его восприятии, необходимой, — сообщила психолог.

Первое правонарушение — критическая точка. Именно в этот момент подростку особенно нужна поддержка.

— У детей с развитым чувством вины и эмпатией это событие вызывает внутренний конфликт: стыд, тревогу, ощущение, что они «плохие». Если в этот момент рядом оказывается взрослый, способный не осуждать, а понять, объяснить и направить — у ребенка появляется шанс осознать границы и восстановить веру в себя. Но если подросток сталкивается только с криком, агрессией, отчуждением или, наоборот, равнодушием, психика может «заморозить» чувства. Тогда включается механизм: «Я плохой — значит, буду плохим». Это путь к потере идентичности, формированию антисоциальных убеждений и, в худшем случае, к устойчивому правонарушающему поведению, — добавила специалист.

Роль школы и семьи: контакт важнее контроля

Ключевая роль в профилактике подростковой преступности принадлежит школе и семье. Однако, как отмечает психолог Гульжан Гусманова, сигналы часто игнорируются.

— Резкое изменение характера: замкнутость у ранее активного подростка, вспышки агрессии у тихого и сдержанного, чрезмерное пребывание в интернете может быть попыткой убежать от внутренней боли, резкое похудение или переедание, нарушения сна, жалобы на самочувствие без медицинских причин, отказ от контакта, — перечислила специалист.

Фото: Kazinform / Адлет Беремкулов

Реальная профилактика, по ее мнению, требует не разовых акций, а системной работы:

Системная психопросветительская работа с родителями. Не разовая лекция, а диалог — о границах, о поддержке, о трудных чувствах.

Группы психологической поддержки для подростков — особенно для тех, кто пережил потери, насилие, травлю.

Проекты, вовлекающие подростков в деятельность: волонтерство, медиа, театральные кружки, спорт. Деструктивность часто уходит, когда у ребенка появляется ощущение влияния и нужности.

— Правонарушения у подростков — это не только про контроль, но и про контакт. Нужно быть рядом, чтобы помочь выбрать другой путь, — резюмирует она.

Прокурорские инициативы и проекты по профилактике

На фоне тревожной статистики Генеральная прокуратура усилила меры по защите прав детей. Введена уголовная ответственность за совершение непристойных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста.

По инициативе Генеральной прокуратуры реализуются проекты «Счастливое и Безопасное Детство» и «URPAQ», направленные на защиту прав детей, выявление случаев насилия и оказания своевременной помощи.

— Проектом «Счастливое и Безопасное Детство», целью которого является установление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охвачены свыше 115 тысяч семей (при координации прокуроров созданы Мобильные группы из числа сотрудников прокуратуры, полиции, образования, опеки и попечительства, соцзащиты, здравоохранения и психологов). В рамках проекта «URPAQ» созданы чат-боты в мессенджере Telegram для сбора информации о нарушениях прав детей, в том числе со стороны сверстников, — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры на официальный запрос корреспондента агентства Kazinform.

В целях усиления мер безопасности детей по инициативе Генеральной прокуратуры за каждой школой закреплены сотрудники полиции (ювенальная полиция, участковые инспектора и оперуполномоченные).

Фото: Ботакөз Жалекешованың жеке мұрағаты

— С 2021 года официальных школьных инспекторов, закрепленных за учреждениями образования, нет. Однако же с конца 2023 года возобновили практику закрепления ряда сотрудников полиции. Это инспектора по делам несовершеннолетних, участкового инспектора полиции и оперуполномоченные. Также есть сотрудники полиции, это вот из числа руководящих должностей, которые также посещают школы, проводят профилактические мероприятия, лекции, встречи, диалоги, организовывают встречи с представителями других подразделений, — пояснила майор полиции Гульзада Сатыбаева.

Также стало известно, что в областях Казахстана будут создаваться Управления по охране прав детей, а также отделы в районах.

— В структуре местных исполнительных органов (акиматов областей и районов) отсутствует отдельный орган, занимающийся охраной прав детей, при том, что треть населения страны — дети. Вопросами охраны прав детей сейчас занимаются управления образования, что неэффективно. Во-первых, в этой модели невозможно обеспечить межведомственную координацию в сфере охраны детства. Во-вторых, возникает конфликт интересов: школы являются частью системы образования и часто скрывают факты нарушения прав детей, чтобы не подорвать авторитет учреждения. Комиссии по делам несовершеннолетних, которые осуществляют профилактику нарушений прав детей, показали свою неэффективность. Их работа — лишь дополнительная функция к основной деятельности представителей различных управлений акиматов, — сообщила Уполномоченный по правам ребенка РК Динара Закиева на своей странице в Instagram.

Фото: zakiyevadinara/ instagram

Динара Закиева отметила, что готовится законопроект о системе защиты прав детей.

— Мы готовим законопроект о системе защиты прав детей, в котором будут прописаны все права, статус, функции органов профилактики, в первую очередь — управлений по охране прав детей. Эти управления будут координировать все существующие меры профилактики, предотвращать различные формы нарушения прав детей, насилия, буллинга. Также они будут реагировать на каждый сигнал — от полиции, школьных психологов, граждан — с выездом на место, — пояснила она.

Функции новых управлений будут включать:

регулярное посещение детей, состоящих на учете полиции, находящихся в трудной жизненной ситуации или неблагополучных семьях;

сопровождение несовершеннолетних в рамках уголовного процесса;

организацию помощи с привлечением центров поддержки семьи и центров психологической поддержки.

Ожидается, что это качественно повысит эффективность реализации всех законов и программ, направленных на обеспечение социальной и правовой защиты детей в регионах Казахстана.