Касым-Жомарт Токаев вручил орден «Отан» общественному деятелю Куанышу Султанову

— С первых дней Независимости Вы активно участвовали в делах страны, неустанно трудились во имя укрепления нашей государственности. Вы занимали посты министра и заместителя Премьер-министра. На дипломатической службе Вы немало сделали для повышения международного авторитета нашей страны. В качестве чрезвычайного и полномочного посла Вы представляли Казахстан в Китайской Народной Республике, а также способствовали развитию отношений с Монголией, Вьетнамом и Северной Кореей. Вы внесли значимую лепту в развитие института отечественного парламентаризма. Будучи депутатом, заместителем председателя Верховного Совета, трижды избираясь в Сенат и дважды — в Мажилис, Вы неизменно поднимали актуальные вопросы. Сегодня Вы продолжаете энергично заниматься общественной деятельностью. Уверен, Ваш бесценный опыт, патриотизм, личные качества могут служить достойным примером для молодежи, — сказал Президент.

Глава государства также отметил творческие заслуги Куаныша Султанова, который написал ряд книг общественно-политической тематики.

Куаныш Султанов выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за вручение государственной награды и высокую оценку его многолетнего труда на благо страны.

Напомним, Указом Президента Касым-Жомарта Токаева Куаныш Султанов награжден орденом «Отан» за особые заслуги в государственной и общественной деятельности.