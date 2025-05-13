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    14:33, 13 Май 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев вручил орден «Отан» общественному деятелю Куанышу Султанову

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Куаныша Султанова с 80-летием, отметив его вклад в развитие страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент вручил орден «Отан» государственному и общественному деятелю Куанышу Султанову
    Фото: Акорда
    — С первых дней Независимости Вы активно участвовали в делах страны, неустанно трудились во имя укрепления нашей государственности. Вы занимали посты министра и заместителя Премьер-министра. На дипломатической службе Вы немало сделали для повышения международного авторитета нашей страны. В качестве чрезвычайного и полномочного посла Вы представляли Казахстан в Китайской Народной Республике, а также способствовали развитию отношений с Монголией, Вьетнамом и Северной Кореей. Вы внесли значимую лепту в развитие института отечественного парламентаризма. Будучи депутатом, заместителем председателя Верховного Совета, трижды избираясь в Сенат и дважды — в Мажилис, Вы неизменно поднимали актуальные вопросы. Сегодня Вы продолжаете энергично заниматься общественной деятельностью. Уверен, Ваш бесценный опыт, патриотизм, личные качества могут служить достойным примером для молодежи, — сказал Президент.

    Глава государства также отметил творческие заслуги Куаныша Султанова, который написал ряд книг общественно-политической тематики.

    Куаныш Султанов выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за вручение государственной награды и высокую оценку его многолетнего труда на благо страны.

    Напомним, Указом Президента Касым-Жомарта Токаева Куаныш Султанов награжден орденом «Отан» за особые заслуги в государственной и общественной деятельности.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Награда
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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