GGG вошел в Зал славы, Казахстан укрепил связи с Европой: чем запомнилась неделя

Казахстан завершает 30-летнюю историю Сената, укрепляет международные связи, выражает признательность медицинским работникам и продолжает развивать транспортную инфраструктуру. Знаковым спортивным событием недели стало включение Геннадия Головкина в Международный зал боксерской славы. О главных событиях минувших семи дней — в обзоре агентства Kazinform.

Исторический визит президента Черногории в Казахстан

Важным политическим событием недели стали переговоры в Акорде Касым-Жомарта Токаева с Президентом Черногории Яковом Милатовичем. Символично, что встреча Глав государств состоялась в год 20-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и стала первой в истории на казахстанской земле. Черногорский лидер прилетел в Астану регулярным пассажирским рейсом национального авиаперевозчика, подчеркнув важность прямого авиасообщения между Подгорицей, Астаной и Алматы.

— Мы придаем особое значение первому в истории визиту Главы государства Черногории. Мы рассматриваем этот визит как очень важное событие для нашей страны. Уверен, что результаты наших переговоров придадут новый импульс двусторонним отношениям. Пользуясь случаем, поздравляю Вас с 20-летием независимости Вашей страны. За эти годы мы установили хорошие отношения. Думаю, необходимо наполнить наше взаимодействие новым содержанием, для этого нет никаких препятствий, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Переговоры подтвердили стремление обеих стран наполнить политический диалог конкретным содержанием. Касым-Жомарт Токаев назвал Черногорию надежным партнером Казахстана на Балканах и высказался за расширение сотрудничества в торговле, инвестиционной сфере, транспорте и туризме.

Среди приоритетов стороны обозначили развитие торгово-экономических связей. Казахстан готов увеличить поставки зерновых и масличных культур на балканский рынок. Яков Милатович подтвердил сохранение безвизового режима для граждан Казахстана и отметил, что процесс подготовки Черногории к вступлению в Европейский союз создает новые возможности для расширения сотрудничества.

Важное место в повестке переговоров заняли вопросы цифровой трансформации. По их итогам был подписан пакет документов, предусматривающий сотрудничество в экономике, сфере юстиции и цифровизации. Черногория также намерена изучить казахстанский опыт развития электронного правительства и государственных цифровых сервисов.

В повестку визита вошли и вопросы межпарламентского сотрудничества. Яков Милатович посетил Мажилис, где встретился с Председателем Палаты Ерланом Кошановым. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие между законодательными органами двух стран.

По итогам переговоров главы государств приняли Совместное заявление. Касым-Жомарт Токаев предложил открыть дипломатическое представительство Черногории в Астане.

Фото: Акорда

Торгово-промышленные палаты Казахстана и Черногории договорились подписать меморандум о взаимопонимании, который расширит сотрудничество между бизнес-сообществами двух стран.

Новым направлением взаимодействия стала медиасфера. Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан и Радио и телевидение Черногории (RTCG) заключили первое соглашение о партнерстве, предусматривающее обмен информацией и расширение доступа аудитории к событиям в обеих странах.

В эксклюзивном интервью агентству Kazinform Яков Милатович отметил, что первый исторический визит в Казахстан полностью оправдал его ожидания, открыв новые возможности для сотрудничества в сферах торговли, туризма, логистики, энергетики и цифровой трансформации.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Международные контакты и инвестиции

Дипломатическая повестка недели охватила вопросы межпарламентского взаимодействия, международного сотрудничества и привлечения инвестиций. Касым-Жомарт Токаев принял маршала Сената Польши Малгожату Кидаву-Блоньскую.



Польша остается одним из крупнейших экономических партнеров Казахстана в Центральной Европе, поэтому основное внимание на переговорах было уделено торгово-экономическому сотрудничеству, развитию гуманитарных связей и межпарламентского диалога. Стороны подтвердили намерение расширять взаимодействие как на двустороннем уровне, так и на площадках Межпарламентского союза, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Комитета парламентского сотрудничества «Казахстан — Европейский Союз».

Фото: Акорда

Во время встречи отдельно прозвучала тема общей истории. В этом году исполняется 90 лет со дня депортации польского народа в Казахстан. Малгожата Кидава-Блоньска поблагодарила казахстанцев за поддержку, оказанную переселенцам, отметив важность этой страницы прошлого для двусторонних отношений.

Институциональные реформы стали одной из тем встречи Касым-Жомарта Токаева с председателями верховных судов стран Организации тюркских государств. В Астане собрались руководители высших судебных органов Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Глава государства рассказал о проводимых в стране политико-правовых реформах.

— Первого июля, вступит в силу новый Основной закон Казахстана. Конституция — это незыблемая опора нашей государственности. В целях реализации положений Конституции недавно были подписаны пять конституционных законов. Кроме того, внесены поправки в более чем 70 кодексов и законов. В августе пройдут выборы в Курултай. Будет сформирован состав Қазақстан Халық Кеңесі. В целом, система государственного управления будет полностью модернизирована, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан продолжает укреплять свои позиции как региональная площадка международного сотрудничества. На неделе Президент подписал закон о создании в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Предполагается, что его работа позволит координировать совместные инициативы стран региона и структур ООН из единого центра.

На встрече с исполнительным директором американского промышленного гиганта Air Products Эдуардо Менезесом речь шла о перспективных в Казахстане экономических проектах в сферах газопереработки, газохимии и глубокой переработки угля.

Фото: Акорда

Перспективы финансирования проектов в сфере критически важных минералов, транспортной инфраструктуры, АПК, цифровизации, искусственного интеллекта и энергетики Касым-Жомарт Токаев обсудил с исполнительным директором Финансовой корпорации США по международному развитию Беном Блэком. Рассматривается возможность открытия постоянного представительства Финансовой корпорации США по международному развитию в Казахстане.

Казахстан на этой неделе обозначил свою позицию и по одному из наиболее обсуждаемых международных вопросов. Касым-Жомарт Токаев приветствовал соглашение между США и Ираном по ядерной программе, назвав достигнутые договоренности важным шагом для укрепления стабильности на Ближнем Востоке и снижения международной напряженности.

Перезагрузка госаппарата и законодательство

Внутреннюю повестку определила полная модернизация госуправления. Касым-Жомарт Токаев анонсировал реформу госаппарата, фильтрами которой станут дебюрократизация, скорость решений и персональная ответственность ведомств за результат.

Акимам Атырауской, Жамбылской, Мангистауской областей и области Улытау Президент поставил задачу ускорить сдачу детских реабилитационных центров, поликлиник и больниц. Под личную ответственность глав регионов переданы вопросы экологии, криминогенная обстановка и реакция на жалобы жителей.

Оборонный и технологический контур недели закрыл Совет Безопасности. В фокусе — аудит спутниковой инфраструктуры, статус проекта «Байтерек», развитие астрофизики, социально-бытовые условия жителей города Байконыр и близлежащих районов. Правительство получило пакет конкретных поручений по развитию космической отрасли.

Усиливается надзор в цифровой среде. Генеральная прокуратура получила новые функции по защите персональных данных граждан и борьбе с киберугрозами.

Коллаж: Kazinform / ИИ

Законодательный блок недели завершили подписанные Президентом поправки в Уголовный и Административный кодексы и новые правила регулирования охотничьего и лесного хозяйств.

Здравоохранение: модернизация больниц и поддержка врачей

Главным событием недели стал День медицинского работника, объединивший более 280 тысяч казахстанских специалистов, от профессионализма которых напрямую зависят здоровье и безопасность нации. Поздравляя врачей в Акорде, Касым-Жомарт Токаев привел важные демографические данные. Средняя продолжительность жизни в Казахстане приблизилась к 76 годам, за последние три года материнская смертность снизилась на 35%, младенческая — на 24%. Это самые низкие показатели за годы независимости.

Свою роль сыграло и планомерное обновление инфраструктуры — за семь лет в стране построили около 1300 медицинских объектов. По словам Президента, именно за счет опыта докторов и внедрения современных стандартов лечения Казахстан постепенно закрепляет за собой статус регионального центра медицинского туризма.

— Безусловно, всеобщего признания достоин труд каждого работника, преданно служащего в сфере здравоохранения на благо людей. Наш народ уважает вас как представителей самой почитаемой профессии. В конечном итоге, медицинские работники вносят неизмеримый вклад в укрепление здоровья граждан — главного богатства нашей страны. Я как Глава государства выражаю искреннюю благодарность всем специалистам, которые самоотверженно трудятся в этой сфере, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

За торжественной повесткой последовал открытый разбор системных проблем отрасли. Президент подчеркнул, что даже самые современные больницы — это лишь полдела, если в них некому работать. Острее всего дефицит квалифицированных кадров сейчас ощущается в сельской местности.

Для поддержки специалистов на местах Правительство разработает специальную программу для работников первичного звена (ПМСП). Она призвана обеспечить медикам достойную оплату труда, полные соцпакеты и четкие стимулы для работы в регионах.

Финансовые шаги делаются уже сейчас. В этом году на повышение зарплат отдельных категорий работников выделено 33 миллиарда тенге. Параллельно государству предстоит заняться обновлением материально-технической базы, масштабной реновации требуют более 14 тысяч медицинских объектов по всей стране, чьи сроки эксплуатации превысили нормативные лимиты.

Особое внимание уделили безопасности тех, кто каждый день спасает жизни. Из-за участившихся случаев агрессии государство берет защиту медиков под строгий контроль. Президент напомнил, что в начале года подписал закон об уголовной ответственности за насилие в отношении медицинских работников.

Говоря о технологическом будущем, Глава государства отметил первые результаты интеграции искусственного интеллекта. Важно, что умные технологии рассматриваются исключительно в помощь докторам, они уже помогают обрабатывать большие массивы данных, анализировать снимки и точнее ставить диагнозы.

Настоящим символом праздника стала прозвучавшая в Акорде история спасения четырехлетнего ребенка в Карагандинской области, которая напомнила, что за любыми реформами стоят конкретные человеческие судьбы.

Один из главных участников этой сложной операции — директор многопрофильной больницы Темиртау Аргын Бидайбаев — получил из рук Президента орден «Құрмет».

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Заслуженными наградами отмечены медицинские коллективы на республиканском конкурсе, где определили лучшие стационары, поликлиники и службы скорой помощи страны.

Знаком уважения к ветеранам медицинской науки и преемственности поколений стало решение Президента поддержать инициативу по переименованию двух крупных вузов. Медицинский университет Астана будет носить имя академика Торегельды Шарманова. Карагандинскому медицинскому университету присвоят имя его основателя и многолетнего руководителя Петра Поспелова.

Парламентская сессия: решения перед конституционной реформой

Эта неделя стала историческим рубежом для законодательной власти Казахстана. 1 июля Сенат завершит свою 30-летнюю историю, страна переходит к однопалатному Курултаю.

Последние заседания верхней палаты проходят без прощальных речей и символических итогов. До конца июня сенаторам предстоит принять пакет законов, необходимых для полноценного вступления в силу новой Конституции и дать оценку тому, насколько эффективно государство распорядилось бюджетными средствами в 2025 году.

За год в Казахстане введены 198 школ, 655 объектов здравоохранения и 30 студенческих общежитий. Объем введенного жилья достиг 20,1 млн квадратных метров.

Цифры не сняли вопросы депутатов к качеству реализации отдельных проектов. Дискуссия развернулась вокруг проекта «Комфортная школа». Сенаторы обратили внимание на сокращение первоначальных параметров программы, различия в стоимости однотипных объектов и неполную загрузку части новых школ.

При обсуждении агропромышленного комплекса депутаты заявили, что результативность субсидий по программам «Береке», «Игілік» и «Жайлау» нужно оценивать по объемам производства, а не по количеству выделенных средств. Также отмечены барьеры при кредитовании фермеров и влияние посредников на конечную стоимость мяса.

В фармацевтике депутаты указали на слабую научную базу. За 10 лет в стране зарегистрировали всего два оригинальных отечественных препарата. Для исправления ситуации Минздрав планирует к 2029 году довести долю местной продукции на рынке до 50%. Делать это собираются за счет долгосрочных договоров и локализации производств совместно с крупными международными компаниями, такими как Pfizer, AstraZeneca и Roche.

Фото: Рrimeminister.kz

Высшая аудиторская палата информировала об исполнении бюджета и Нацфонда, где на местах исключили из финансирования или заменили 132 проекта стоимостью свыше 100 миллиардов тенге. Госорганы вовремя не вернули в Нацфонд 83 миллиарда тенге неосвоенных средств, казначейский контроль не охватывает конечных получателей денег.

Для повышения доходности фонда Нацбанк перераспределит его активы в пользу акций, направит до 1 миллиарда долларов в ИТ-сектор и запускает крипторезерв на такую же сумму.

При этом отдельные программы господдержки получили положительную оценку. В Сенате сообщили, что через холдинг «Байтерек» на поддержку бизнеса направили 188 миллиардов тенге, из которых 98% освоены без финансовых нарушений.

Сенаторы поддержали реформу, которая исключает из деятельности СПК коммерческие функции и закрепляет за ними задачу по привлечению инвестиций в регионы.

На будущую повестку Парламент предложил создание Фонда развития космической отрасли с долгосрочным планированием и Единого госрегистра граждан, пострадавших от испытаний на Семипалатинском полигоне. Правительство также готовит проект пенсионной реформы, варианты которой планируется представить в июле.

Итоги трехлетней работы восьмого созыва и дальнейшие изменения в экономике в интервью Kazinform изложил депутат Мажилиса Руслан Кожасбаев.

Транспорт и транзит: новые маршруты, вокзалы и обновление парка

Железнодорожная отрасль на неделе оказалась в центре внимания из-за необходимости масштабного обновления инфраструктуры. Несмотря на развитие отечественного вагоностроения, износ грузовых вагонов в стране достиг 54%, локомотивов — 52%, пассажирских вагонов — 42%.

До конца года на рельсы должны выйти 215 новых локомотивов и около 1,5 тысячи грузовых и пассажирских вагонов. Кроме того, готовится пятилетняя программа закупки еще 13 тысяч грузовых и 500 пассажирских вагонов отечественного производства.

Отдельной темой стала ситуация с новыми пассажирскими вагонами Stadler. В КТЖ заявили, что составы не примут в эксплуатацию до полного устранения замечаний к тормозной системе.

Не менее важной задачей остается наращивание транзитного потенциала. С начала года объем транзитных перевозок составил 16 млн тонн при плане в 23 млн. Для достижения годового показателя в 55 млн тонн до ноября должны запустить железнодорожные линии «Дарбаза — Мактаарал» и «Мойынты — Кызылжар».

Фото: КТЖ

В ближайшие годы железнодорожную сеть ждут и новые крупные проекты. В их числе строительство третьих путей на участке Астана — Караганда, вторых путей на линии Арыс — Казалы и модернизация грузонапряженных направлений.

Обновление касается не только путей и вагонов. 1 июля первых пассажиров примут 30 модернизированных вокзалов. Основные работы на остальных объектах планируется завершить до октября.

Еще одно направление связано с цифровизацией сервиса. До конца лета спутниковый интернет планируют запустить на основных пассажирских маршрутах национального перевозчика.

Культурная повестка: от этикета до цифровизации государственного языка

Вопросы общественных ценностей и культурной политики на этой неделе прозвучали на самом высоком уровне. Касым-Жомарт Токаев сделал акцент на вопросах общественной культуры. Масштабные реформы меняют не только государственные институты, но и общественное сознание. Президент напомнил, что правовое государство начинается с повседневной жизни, соблюдение закона невозможно без личной дисциплины, уважения к окружающим и культуры поведения. Отдельно Глава государства подчеркнул, что светское государстве не означает отказ от национальных ценностей и культурной идентичности. именно по бытовым привычкам и традициям народа зарубежные гости судят об истинном состоянии культуры и развитости государства.

Развитие государственного языка стало одной из тем заседания Комиссии по реализации языковой политики под председательством заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации Аиды Балаевой. Обсуждались новые подходы к преподаванию казахского языка, расширение сферы его применения и повышение качества казахоязычного контента. Особое внимание уделено модернизации методики обучения в школах и детских садах, внедрению цифровых инструментов для изучения языка.

Доля казахоязычного контента в СМИ достигла 78%, интернет-ресурсов на государственном языке — около 60%, более 70% отечественной телевизионной продукции выходит на государственном языке. Аида Балаева поручила усилить контроль за соблюдением языковых норм в средствах массовой информации, уделить внимание культуре речи и расширить доступ к казахоязычному контенту в регионах страны.

На заседании рассмотрели ход реализации совместного с OpenAI проекта по наполнению ChatGPT качественным контентом на казахском языке, а также вопросы развития систем искусственного интеллекта, работающих на государственном языке.

Поддержка культурной сферы продолжилась продлением приема заявок на специальную литературную премию Президента для молодых писателей и поэтов. Конкурс проводится по номинациям «Проза», «Поэзия», «Драматургия» и «Детская литература» и направлен на поддержку нового поколения казахстанских авторов.

От мировых первенств до Зала славы GGG

В этом году Казахстан примет порядка 20 крупных соревнований мирового и континентального уровня. Астана, Алматы и Туркестан станут площадками для турниров по дзюдо, каратэ, таеквондо, стендовой стрельбе, параканоэ, бочча и другим видам спорта. Одним из главных стартов лета станут «Игры будущего», которые пройдут в столице с 29 июля по 9 августа.

Утвержден и порядок денежных поощрений для чемпионов, призеров международных соревнований и их тренеров.

В казахстанском футболе обновился рейтинг самых дорогих игроков страны. Лидерами стали Максим Самородов и 17-летний нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев, чья трансферная стоимость достигла 3 млн евро.

Коллаж: Kazinform

Главное спортивное событие недели произошло в Нью-Йорке. Геннадий Головкин официально вошел в Международный зал боксерской славы. GGG стал первым казахстанцем, удостоенным такой чести, встав в один ряд с Мухаммедом Али, Майком Тайсоном, Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо. За карьеру он провел 45 боев, одержал 42 победы и долгие годы удерживал статус одного из сильнейших боксеров мира.

Фото: НОК РК

Касым-Жомарт Токаев назвал Геннадия Головкина символом спортивной славы Казахстана и выразил уверенность, что история успеха одного из лучших боксеров планеты будет и дальше вдохновлять молодых спортсменов.