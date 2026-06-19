Токаев обновил функции Генпрокуратуры, усилив направление кибербезопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ, вносящий изменения в положения ряда структур Генеральной прокуратуры РК, а также Комитета по правовой статистике и специальным учетам и Комитета по защите прав инвесторов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документом уточняются и расширяются полномочия Генеральная прокуратура Республики Казахстан, в том числе в части анализа состояния законности с использованием данных цифровых систем и расширенного доступа к информационным ресурсам государственных органов при соблюдении требований по защите персональных данных и охраняемой законом тайны.

С 12 июля 2026 года закрепляется обновленный функционал ведомства, включая развитие цифровых решений в сфере уголовного и административного производства, усиление кибербезопасности, а также внедрение технологий анализа и прогнозирования преступных угроз. Генпрокуратура также будет участвовать в обеспечении функционирования цифровых платформ и интеграции в систему «электронного правительства».

Отдельно закрепляется функция оператора цифровых систем государственной правовой статистики и специальных учетов, включая обеспечение их защиты, бесперебойной работы и развития.

Указом обновлена структура Генеральной прокуратуры. В нее вошли профильные службы и департаменты, включая подразделения по надзору за досудебным расследованием, защите общественных интересов, международно-правовому сотрудничеству, возврату активов, кибербезопасности, а также стратегическому развитию и собственной безопасности.

С 12 июля Управление информационной безопасности будет преобразовано в Управление кибербезопасности.

Изменения также затронули Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Расширены его задачи по развитию государственной цифровой правовой статистики, внедрению аналитических инструментов и защите цифровых систем. Комитет также наделен функциями прогнозно-аналитической оценки преступных угроз.

Кроме того, усиливаются полномочия Комитет по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры РК. Он получит расширенный доступ к данным и цифровым системам для анализа законности в сфере инвестиций, а также будет осуществлять мониторинг реализации инвестиционных проектов с использованием цифровых платформ.

Указ вступил в силу 15 июня 2026 года, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать с 12 июля.

Напомним, в Казахстане ужесточили правила обеспечения кибербезопасности и работы с гостайной.