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    Правила обеспечения кибербезопасности и работы с гостайной ужесточили в РК

    Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2026 года внесены изменения в ряд мер по обеспечению информационной безопасности страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кибербезопасность
    Фото: Pixabay

    С 12 июля 2026 года документ переименовывается в постановление «О некоторых мерах по обеспечению кибербезопасности в Республике Казахстан».

    Согласно изменениям, обработка и хранение сведений, составляющих государственные секреты, должны осуществляться на вычислительной технике, не подключенной к международным (глобальным) сетям передачи данных, включая интернет, а также к информационным и телекоммуникационным сетям, имеющим выход в глобальные сети.

    Отдельным положением вводятся уточнения по использованию мобильных устройств в выделенных помещениях. В частности, допускается их применение для доступа к системе «мобильный офис Правительства» при условии соблюдения требований по защите государственных секретов и кибербезопасности.

    При этом на время проведения секретных переговоров и совещаний мобильные устройства подлежат отключению либо выносу за пределы служебных помещений.

    Постановление вступает в силу со дня подписания, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать с 12 июля 2026 года.

    Ранее стало известно, что КНБ Казахстана получит новые полномочия в сфере кибербезопасности.

    Правительство НПА Казахстан Безопасность Госслужба Цифровизация Кибербезопасность
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор