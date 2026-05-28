КНБ Казахстана получит новые полномочия в сфере кибербезопасности

Мажилис принял законодательные поправки, направленные на усиление защиты персональных данных и повышение уровня кибербезопасности в стране. Новые нормы предусматривают как дополнительные механизмы защиты информации граждан, так и расширение государственного контроля в цифровой сфере, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ вводит ряд новых понятий, включая анонимизацию, удаление, маскирование и хеширование персональных данных. Кроме того, в законодательстве закрепляется понятие цифрового объекта, содержащего персональные данные.

Одним из ключевых нововведений станет создание реестра лиц, осуществляющих сбор и обработку персональных данных, а также отдельного реестра нарушений безопасности персональных данных. Это позволит систематизировать контроль за обращением с чувствительной информацией и повысить прозрачность работы операторов данных.

Поправками также предусмотрено разделение операторов персональных данных на малых, средних и крупных в зависимости от объемов обрабатываемой информации и уровня потенциальных рисков.

Особое внимание уделено защите персональных данных, размещаемых в открытых источниках. Если публикация таких сведений предусмотрена законодательством, информация должна будет публиковаться в обезличенном или замаскированном виде. Полный доступ к данным сможет получить только сам владелец информации после прохождения процедуры идентификации.

Отдельный блок изменений касается кибербезопасности. Закон усиливает контроль за критически важными объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры. Дополнительные полномочия в этой сфере получает Комитет национальной безопасности, который сможет осуществлять государственный контроль и выдавать обязательные предписания при выявлении нарушений требований безопасности.

Также поправки затрагивают трудовое законодательство. Для работников и работодателей вводятся обязанности по соблюдению требований кибербезопасности. Таким образом, вопросы кибергигиены и защиты информации становятся частью внутреннего контроля и трудовой дисциплины организаций.

Ожидается, что новые меры позволят повысить уровень защищенности персональных данных граждан, снизить риски утечек информации и укрепить устойчивость государственных и частных цифровых систем к киберугрозам.

