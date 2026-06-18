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    Токаев поддержал инициативу медобщественности – КарМУ назовут в честь его основателя Петра Поспелова

    Глава государства поддержал инициативу Правительства и медицинского сообщества о присвоении Карагандинскому медицинскому университету имени его основателя и многолетнего руководителя Петра Поспелова, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Акорда

    — В преддверии 125-летнего юбилея этого легендарного организатора знаменитой карагандинской медицинской школы такое решение станет актом подлинной исторической справедливости, — подчеркнул Президент.

    Ранее сообщалось, Президент поддержал инициативу о присвоении имен выдающихся деятелей медицины профильным высшим учебным заведениям в Казахстане.

    Напомним, Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству провести масштабную реновацию инфраструктуры здравоохранения и обновить материально-техническую базу отрасли.

    Здравоохранение Вузы Президент Казахстана Медицина Образование Касым-Жомарт Токаев
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор