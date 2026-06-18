Токаев поддержал инициативу медобщественности – КарМУ назовут в честь его основателя Петра Поспелова
Глава государства поддержал инициативу Правительства и медицинского сообщества о присвоении Карагандинскому медицинскому университету имени его основателя и многолетнего руководителя Петра Поспелова, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В преддверии 125-летнего юбилея этого легендарного организатора знаменитой карагандинской медицинской школы такое решение станет актом подлинной исторической справедливости, — подчеркнул Президент.
Ранее сообщалось, Президент поддержал инициативу о присвоении имен выдающихся деятелей медицины профильным высшим учебным заведениям в Казахстане.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству провести масштабную реновацию инфраструктуры здравоохранения и обновить материально-техническую базу отрасли.