Токаев поддержал инициативу медобщественности – КарМУ назовут в честь его основателя Петра Поспелова

Глава государства поддержал инициативу Правительства и медицинского сообщества о присвоении Карагандинскому медицинскому университету имени его основателя и многолетнего руководителя Петра Поспелова, передает корреспондент агентства Kazinform.