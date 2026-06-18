Медицинскому университету Астана присвоят имя Торегельды Шарманова

Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу о присвоении имен выдающихся деятелей медицины профильным высшим учебным заведениям в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, стратегическое значение для будущего страны и сохранения здоровья нации имеет последовательная модернизация системы медицинского образования.

— Отрадно, что профильные вузы трансформируются из классических учебных заведений в мощные центры науки и высоких технологий. Совершенствуется образовательный процесс, расширяются методы клинического обучения. Интернатура становится полноценным этапом профессиональной подготовки. Теперь ее выпускники будут выходить в практику полностью самостоятельными врачами базового профиля. Считаю важным поддержать дальнейшее укрепление ведущих медицинских вузов страны, которые стали кузницей кадров новой формации, — сказал Президент.

Так, Глава государства отметил достижения Медицинского университета Астана, который успешно развивает направления цифрового здравоохранения и биомедицины.

— С учетом очевидных достижений данного вуза, он, по мнению Правительства, заслуживает присуждения самого высокого статуса — Национального. Поддерживаю данное предложение, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем, он назвал уместным и символичным присвоение столичному университету имени выдающегося ученого, родоначальника отечественной нутрициологии и профилактической медицины, обладателя звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Торегельды Шарманова.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству провести масштабную реновацию инфраструктуры здравоохранения и обновить материально-техническую базу отрасли.