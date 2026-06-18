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    Медицинскому университету Астана присвоят имя Торегельды Шарманова

    Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу о присвоении имен выдающихся деятелей медицины профильным высшим учебным заведениям в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Медицинский университет Астана

    По его словам, стратегическое значение для будущего страны и сохранения здоровья нации имеет последовательная модернизация системы медицинского образования.

    — Отрадно, что профильные вузы трансформируются из классических учебных заведений в мощные центры науки и высоких технологий. Совершенствуется образовательный процесс, расширяются методы клинического обучения. Интернатура становится полноценным этапом профессиональной подготовки. Теперь ее выпускники будут выходить в практику полностью самостоятельными врачами базового профиля. Считаю важным поддержать дальнейшее укрепление ведущих медицинских вузов страны, которые стали кузницей кадров новой формации, — сказал Президент.

    Так, Глава государства отметил достижения Медицинского университета Астана, который успешно развивает направления цифрового здравоохранения и биомедицины.

    — С учетом очевидных достижений данного вуза, он, по мнению Правительства, заслуживает присуждения самого высокого статуса — Национального. Поддерживаю данное предложение, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Вместе с тем, он назвал уместным и символичным присвоение столичному университету имени выдающегося ученого, родоначальника отечественной нутрициологии и профилактической медицины, обладателя звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Торегельды Шарманова.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству провести масштабную реновацию инфраструктуры здравоохранения и обновить материально-техническую базу отрасли.

    Касым-Жомарт Токаев Здравоохранение Вузы Президент Казахстана Образование
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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