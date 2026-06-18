Правительству предстоит провести масштабную реновацию всей инфраструктуры здравоохранения – Токаев

Глава государства отметил, что в Казахстане успешно реализован первый этап национального проекта по модернизации сельского здравоохранения. Начиная с 2023 года построено 655 новых объектов первичной медико-санитарной помощи.

— В текущем году будет завершена модернизация 32 районных больниц, что обеспечит граждан качественной медицинской помощью в шаговой доступности, — сказал Президент.

Кроме того, по его словам, в столице и регионах вводятся в эксплуатацию новые специализированные научные институты, многопрофильные больницы, современные поликлиники и перинатальные центры.

Вместе с тем Глава государства отметил, что в сфере здравоохранения еще предстоит выполнить большой объем работы.

— В стране до сих пор функционируют более 14 тысяч объектов, срок годности которых превысил временные лимиты. Поэтому Правительству предстоит провести масштабную реновацию всей инфраструктуры здравоохранения и обновить его материально-техническую базу, — подчеркнул Президент.

Ранее сообщалось, что на повышение зарплат медработников Казахстана выделено 33 млрд тенге.