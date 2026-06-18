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    33 млрд тенге выделено на повышение зарплат медработников в РК

    Президент Касым-Жомарт Токаев, поздравляя врачей в Акорде, рассказал о мерах социальной поддержки медицинских работников в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    хирургия, врачи, медицина
    Фото: Министерство здравоохранения РК

    По словам Касым-Жомарта Токаева, наряду с обеспечением правовой защиты медицинских работников государство уделяет большое внимание улучшению их социального положения.

    — За последние три года объем государственной поддержки специалистам отрасли здравоохранения увеличился в семь раз. Поэтапно повышается заработная плата медицинских работников. Только в текущем году на эти цели из бюджета было выделено 33 миллиарда тенге, — сообщил Глава государства.

    Токаев отметил, что реализация данных инициатив позволила стабилизировать кадровый состав системы здравоохранения.

    Токаев
    Фото: Акорда

    — Кроме того, особая поддержка в виде единовременных выплат оказывается врачам, работающим в отдаленных сельских населенных пунктах. Так, в прошлом году 530 специалистам было выделено в общей сложности 4,5 миллиарда тенге, — отметил Президент. 

    Сегодня в Акорде состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня медицинского работника. Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником.

    Также Глава государства рассказал о достижениях Казахстана в медицине, и заверил, что безопасность казахстанских врачей находится под строгим контролем. 

    Касым-Жомарт Токаев Здравоохранение Акорда Казахстан Зарплата Регионы Медицина Врачи Общество
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор