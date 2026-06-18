33 млрд тенге выделено на повышение зарплат медработников в РК

Президент Касым-Жомарт Токаев, поздравляя врачей в Акорде, рассказал о мерах социальной поддержки медицинских работников в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Касым-Жомарта Токаева, наряду с обеспечением правовой защиты медицинских работников государство уделяет большое внимание улучшению их социального положения.

— За последние три года объем государственной поддержки специалистам отрасли здравоохранения увеличился в семь раз. Поэтапно повышается заработная плата медицинских работников. Только в текущем году на эти цели из бюджета было выделено 33 миллиарда тенге, — сообщил Глава государства.

Токаев отметил, что реализация данных инициатив позволила стабилизировать кадровый состав системы здравоохранения.

Фото: Акорда

— Кроме того, особая поддержка в виде единовременных выплат оказывается врачам, работающим в отдаленных сельских населенных пунктах. Так, в прошлом году 530 специалистам было выделено в общей сложности 4,5 миллиарда тенге, — отметил Президент.

Сегодня в Акорде состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня медицинского работника. Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником.

Также Глава государства рассказал о достижениях Казахстана в медицине, и заверил, что безопасность казахстанских врачей находится под строгим контролем.