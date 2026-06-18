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    Глава государства рассказал о достижениях Казахстана в медицине

    Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о достижениях Казахстана в сфере здравоохранения, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Акорда

    По его словам, государство неизменно уделяет особое внимание развитию медицинской сферы. Сейчас в данном направлении ведется масштабная работа.

    — Достигнуты конкретные результаты. В прошлом году средняя продолжительность жизни в стране приблизилась к 76 годам. Материнская смертность за последние три года сократилась на 35%, а младенческая смертность — на 24%. Это самые низкие показатели за годы Независимости. За последние 7 лет по всей стране построено около 1300 объектов здравоохранения, — отметил Президент.

    Он добавил, что сфера медицинского страхования также была модернизирована в соответствии с требованиями времени. 

    Напомним, сегодня в Акорде состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня медицинского работника, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Касым-Жомарт Токаев Здравоохранение Президент Казахстана Медицина
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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