Глава государства рассказал о достижениях Казахстана в медицине

По его словам, государство неизменно уделяет особое внимание развитию медицинской сферы. Сейчас в данном направлении ведется масштабная работа.

— Достигнуты конкретные результаты. В прошлом году средняя продолжительность жизни в стране приблизилась к 76 годам. Материнская смертность за последние три года сократилась на 35%, а младенческая смертность — на 24%. Это самые низкие показатели за годы Независимости. За последние 7 лет по всей стране построено около 1300 объектов здравоохранения, — отметил Президент.

Он добавил, что сфера медицинского страхования также была модернизирована в соответствии с требованиями времени.

Напомним, сегодня в Акорде состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня медицинского работника, передает корреспондент агентства Kazinform.