Токаев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

В своем выступлении Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских врачей с профессиональным праздником.

— Поздравляю вас с Днем медицинского работника. В прошлом году мы впервые пригласили в Акорду медиков — представителей одной из самых благородных профессий, чтобы оказать им достойные почести. И сегодня, следуя этой доброй традиции, я искренне рад приветствовать вас здесь. Народная мудрость гласит: «Здоровье — главное богатство». Здоровье нации — это действительно наивысшая ценность для нашей страны. Поэтому развитие сферы медицины является стратегической задачей государства, — подчеркнул он.