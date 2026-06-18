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    Токаев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

    Сегодня в Акорде состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня медицинского работника, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Токаев
    Фото: Акорда

    В своем выступлении Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских врачей с профессиональным праздником.

    — Поздравляю вас с Днем медицинского работника. В прошлом году мы впервые пригласили в Акорду медиков — представителей одной из самых благородных профессий, чтобы оказать им достойные почести. И сегодня, следуя этой доброй традиции, я искренне рад приветствовать вас здесь. Народная мудрость гласит: «Здоровье — главное богатство». Здоровье нации — это действительно наивысшая ценность для нашей страны. Поэтому развитие сферы медицины является стратегической задачей государства, — подчеркнул он.

    Президент отметил, что врачи играют особую роль в жизни общества.

    — Безусловно, всеобщего признания достоин труд каждого работника, преданно служащего в сфере здравоохранения на благо людей. Наш народ уважает вас как представителей самой почитаемой профессии. В конечном итоге, медицинские работники вносят неизмеримый вклад в укрепление здоровья граждан — главного богатства нашей страны. Я как Глава государства выражаю искреннюю благодарность всем специалистам, которые самоотверженно трудятся в этой сфере, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Касым-Жомарт Токаев Здравоохранение Президент Казахстана Медицина Врачи
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор