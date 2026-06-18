Безопасность казахстанских врачей находится под строгим контролем — Президент

Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о мерах по защите медицинских работников, выступая в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Главы государства, в настоящее время в системе здравоохранения Казахстана трудятся более 280 тыс. специалистов.

— Приоритетной задачей остается повышение их статуса и укрепление авторитета. Строгий контроль за безопасностью врачей — предмет нашего особого внимания. По поводу данной проблемы я высказывался на встрече, прошедшей в прошлом году накануне профессионального праздника, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что в начале этого года подписал Закон о привлечении к уголовной ответственности лиц, применивших насилие в отношении медицинских работников.

Фото: Акорда

— Это решение полностью соответствует принципу «Закон и Порядок», который прочно утверждается в нашем обществе, — подчеркнул он.

Сегодня в Акорде состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня медицинского работника. Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником.

Также Глава государства рассказал о достижениях Казахстана в медицине.