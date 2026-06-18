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    Безопасность казахстанских врачей находится под строгим контролем — Президент

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о мерах по защите медицинских работников, выступая в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Токаев
    Фото: Акорда

    По словам Главы государства, в настоящее время в системе здравоохранения Казахстана трудятся более 280 тыс. специалистов.

    — Приоритетной задачей остается повышение их статуса и укрепление авторитета. Строгий контроль за безопасностью врачей — предмет нашего особого внимания. По поводу данной проблемы я высказывался на встрече, прошедшей в прошлом году накануне профессионального праздника, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент напомнил, что в начале этого года подписал Закон о привлечении к уголовной ответственности лиц, применивших насилие в отношении медицинских работников.

    Врачи в Акорде
    Фото: Акорда

    — Это решение полностью соответствует принципу «Закон и Порядок», который прочно утверждается в нашем обществе, — подчеркнул он.

    Сегодня в Акорде состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня медицинского работника. Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником. 

    Также Глава государства рассказал о достижениях Казахстана в медицине. 

    Касым-Жомарт Токаев Здравоохранение Акорда Президент Казахстан Медицина Врачи Общество Безопасность
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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