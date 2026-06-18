Врач, спасший 4-летнего ребенка в Карагандинской области, получил награду из рук Президента

Ранее во время церемонии награждения медицинских работников Президент рассказал историю спасения ребенка в Карагандинской области.

— Сегодня я хотел бы немного подробнее остановиться на письме, которое недавно получил от жителя Карагандинской области. В нем говорится, что врачи областной больницы спасли четырехлетнего ребенка, пострадавшего в результате происшествия. Родные спасенного малыша отметили исключительную самоотдачу и преданность своему делу медиков. Они искренне благодарят персонал больницы, а также руководителей сферы здравоохранения, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

После получения награды Аргын Бидайбаев поделился своими эмоциями.

— Когда слышишь такие слова, эмоции просто переполняют. В первую очередь появляется большое чувство гордости от того, что сегодня я нахожусь в Акорде. Для меня огромная честь получить такую почетную награду непосредственно из рук Главы государства, — сказал врач.

По его словам, награда является признанием труда всей медицинской службы региона.

— Это отметка не только моего труда, это награда всей Карагандинской области, всех специалистов, которые ежедневно занимаются лечением пациентов, — отметил Аргын Бидайбаев.

Врач также вспомнил день, когда в больницу поступил четырехлетний ребенок. Случай произошел несколько месяцев назад. По его словам, малыш получил тяжелые травмы после падения с высоты. У ребенка выявили закрытую черепно-мозговую травму, повреждения органов брюшной полости и множественные переломы руки

— При любых ситуациях, связанных с детьми, мне как руководителю сразу сообщают о произошедшем. Как только поступает вызов от скорой помощи, вся бригада оперативно собирается и выезжает в больницу, — рассказал он.

Для спасения малыша была создана мультидисциплинарная группа. В нее вошли хирург, нейрохирург, травматолог, врач-реаниматолог и анестезиолог.

— Операция была достаточно серьезная. Все необходимое было сделано. На уровне отделения реанимации ребенок был максимально выхожен. Самое главное и приятное — то, что ребенок на сегодняшний день сам ходит и разговаривает. Сейчас уже получает минимальную реабилитацию, — поделился Бидайбаев.

Напомним, сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды ряду медицинских работников.