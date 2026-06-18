«Подарили вторую жизнь»: Токаев поделился историей спасения ребенка карагандинскими врачами

Глава государства отметил, что ежедневно получает сотни писем, в которых казахстанцы выражают свои чаяния, предложения и пожелания.

— Сегодня я хотел бы немного подробнее остановиться на письме, которое недавно получил от жителя Карагандинской области. В нем говорится, что врачи областной больницы спасли четырехлетнего ребенка, пострадавшего в результате происшествия, — рассказал Касым-Жомарт Токаев.

Родные малыша отметили исключительную самоотдачу и профессионализм медиков, а также выразили благодарность персоналу больницы и руководителям сферы здравоохранения.