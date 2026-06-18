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    «Подарили вторую жизнь»: Токаев поделился историей спасения ребенка карагандинскими врачами

    Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал историю спасения четырехлетнего ребенка в Карагандинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    хирургия, врачи, медицина
    Фото: Минздрав РК

    Глава государства отметил, что ежедневно получает сотни писем, в которых казахстанцы выражают свои чаяния, предложения и пожелания.

    — Сегодня я хотел бы немного подробнее остановиться на письме, которое недавно получил от жителя Карагандинской области. В нем говорится, что врачи областной больницы спасли четырехлетнего ребенка, пострадавшего в результате происшествия, — рассказал Касым-Жомарт Токаев.

    Родные малыша отметили исключительную самоотдачу и профессионализм медиков, а также выразили благодарность персоналу больницы и руководителям сферы здравоохранения.

    — Сегодня среди нас находится замечательный специалист, подаривший вторую жизнь маленькому пациенту. Безусловно, труд наших соотечественников, демонстрирующих высочайший профессионализм и талант, заслуживает особого признания. Государство всегда будет поддерживать таких патриотичных и ответственных граждан, — подчеркнул Президент. 

    Касым-Жомарт Токаев Здравоохранение Президент Казахстана Медицина Врачи Караганда
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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