«Подарили вторую жизнь»: Токаев поделился историей спасения ребенка карагандинскими врачами
Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал историю спасения четырехлетнего ребенка в Карагандинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
Глава государства отметил, что ежедневно получает сотни писем, в которых казахстанцы выражают свои чаяния, предложения и пожелания.
— Сегодня я хотел бы немного подробнее остановиться на письме, которое недавно получил от жителя Карагандинской области. В нем говорится, что врачи областной больницы спасли четырехлетнего ребенка, пострадавшего в результате происшествия, — рассказал Касым-Жомарт Токаев.
Родные малыша отметили исключительную самоотдачу и профессионализм медиков, а также выразили благодарность персоналу больницы и руководителям сферы здравоохранения.
— Сегодня среди нас находится замечательный специалист, подаривший вторую жизнь маленькому пациенту. Безусловно, труд наших соотечественников, демонстрирующих высочайший профессионализм и талант, заслуживает особого признания. Государство всегда будет поддерживать таких патриотичных и ответственных граждан, — подчеркнул Президент.