Президент Казахстана наградил лучших медицинских работников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды ряду медицинских работников, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Указом Президента Республики Казахстан за большой вклад в развитие отечественной медицины и кропотливый труд по охране здоровья населения страны награждены следующие граждане:

Фото: Акорда

орденом «Барыс» ІІ степени

Баймаханов Болатбек Бимендеевич – председатель правления АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова», город Алматы;

Фото: Акорда

орденом «Парасат»

Бектурганов Рамазан Сейдахметович – директор ГКП «Областная офтальмологическая больница» управления здравоохранения Туркестанской области;

Боромбаев Ульфат Толеугалиевич – заведующий отделением КГП «Павлодарский областной онкологический диспансер» управления здравоохранения Павлодарской области;

Нысанов Абилмажит – заведующий Тасбугетским диспансерным отделением ГУ «Казахский республиканский лепрозорий» Министерства здравоохранения, Кызылординская область;

Толепбергенова Айгуль Дуйсенбаевна – начальник отдела АО «Национальный центр нейрохирургии», город Астана;

Фото: Акорда

орденом «Құрмет»

Абдел Зият Жұмаділұлы – ведущий научный сотрудник ТОО «Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева», город Алматы

Бидайбаев Аргын Ноянович – директор КГП «Многопрофильная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области;

Бимаганбетова Нуржамал Баяхметовна – заведующий отделением КГП «Джангельдинская районная больница» управления здравоохранения акимата Костанайской области;

Богославский Павел Владиславович – заместитель директора КГП «Многопрофильная больница № 2 города Караганды» управления здравоохранения Карагандинской области;

Имангазинов Сагит Баймуханович – профессор Павлодарского филиала НАО «Медицинский университет Семей», город Семей;

Исабекова Лаура Кайратовна – медицинский директор ТОО «Поликлиника № 5 города Костаная»;

Колеснев Александр Валериевич – заведующий отделением ТОО «Национальный научный онкологический центр», город Астана;

Куатбаев Ермагамбет Муханович – директор КГП «Городской кардиологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы;

Кулимбетов Амангельды Сейтмагамбетович – профессор НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова», город Алматы;

Мустафинова Гульнара Толеухановна – директор департамента КФ «University Medical Center», город Астана;

Нурланова Рысты Берекеловна – консультант ТОО «Республиканский высший медицинский колледж», город Алматы;

Савхатова Акмарал Доспуловна – врач АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», город Алматы;

Смагулова Газиза Ажмагиевна – руководитель кафедры НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова», город Актобе;

Сыбанбаев Дархан Арипович – директор КГП «Жамбылская многопрофильная центральная районная больница» управления здравоохранения Алматинской области;

Туруспекова Сауле Тлеубергеновна – заведующий кафедрой НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова», город Алматы;

Уалиева Райгуль – заведующий лабораторией филиала РГП «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения по Восточно-Казахстанской области, город Усть-Каменогорск;

Хаиров Константин Эдуардович – руководитель хирургического блока АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», город Алматы;

Фото: Акорда

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Балжанов Женис Мырзасейтович – заведующий отделением ГКП «Многопрофильная городская больница № 1» акимата города Астаны;

Бекарисов Олжас Сапаргалиевич – директор РГП «Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Н.Д.Батпенова», город Астана;

Бердешева Мира Кабдулкаримовна – главная медицинская сестра ГКП «Городская поликлиника № 5» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, город Уральск;

Джумахаева Алия Сериковна – заместитель директора ГКП «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астаны;

Кәрібай Серік Дузелбайұлы – заведующий отделением АО «Национальный центр нейрохирургии», город Астана;

Мустафин Рамиль Табрисович – медицинский директор ТОО «Астана Эколайф»;

Огай Вячеслав Борисович – профессор ТОО «Национальный центр биотехнологии», город Астана;

Тё Дмитрий Валерьевич – заведующий отделением КГП «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области, город Петропавловск;

медалью «Шапағат»

Амангелдіқызы Сая – управляющий директор НАО «Национальный центр детской реабилитации», город Астана;

Дигай Александр Константинович – старший ординатор ТОО «Национальный научный онкологический центр», город Астана;

Дюсекенова Гулжазира Кинайатовна – руководитель службы КГП «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения области Абай, город Семей;

Ким Алексей Юрьевич – врач КГП «Атырауская областная детская больница» Управления здравоохранения Атырауской области;

Мухамедиев Ермек Дакенович – директор ГКП «Областной центр крови» при Управлении здравоохранения Акмолинской области, город Кокшетау;

Оразалинов Азамат Жанабылович – заведующий отделением ГКП «Многопрофильная городская детская больница № 2» акимата города Астаны.

Фото: Акорда

почетное звание

«Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» присвоено:

Бенберину Валерию Васильевичу – заместителю начальника отдела РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан»;

почетное звание

«Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» присвоено:

Байгошкаровой Рахат Усербаевне – ветерану сферы здравоохранения, город Астана;

Епеновой Жапырак Кенесхановне – директору ГКП «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области, город Актау;

Карабаевой Раушан Жумартовне – директору РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан»;

Кисиковой Сауле Дюсебековне – советнику директора РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан».

Напомним, сегодня в Акорде состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня медицинского работника, передает корреспондент агентства Kazinform.