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    Президент Казахстана наградил лучших медицинских работников

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды ряду медицинских работников, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

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    Фото: Акорда

    Указом Президента Республики Казахстан за большой вклад в развитие отечественной медицины и кропотливый труд по охране здоровья населения страны награждены следующие граждане:

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    Фото: Акорда

    орденом «Барыс» ІІ степени

    • Баймаханов Болатбек Бимендеевич – председатель правления АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова», город Алматы;
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    Фото: Акорда

    орденом «Парасат»

    • Бектурганов Рамазан Сейдахметович – директор ГКП «Областная офтальмологическая больница» управления здравоохранения Туркестанской области;
    • Боромбаев Ульфат Толеугалиевич – заведующий отделением КГП «Павлодарский областной онкологический диспансер» управления здравоохранения Павлодарской области;
    • Нысанов Абилмажит – заведующий Тасбугетским диспансерным отделением ГУ «Казахский республиканский лепрозорий» Министерства здравоохранения, Кызылординская область;
    • Толепбергенова Айгуль Дуйсенбаевна – начальник отдела АО «Национальный центр нейрохирургии», город Астана;
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    Фото: Акорда

    орденом «Құрмет»

    • Абдел Зият Жұмаділұлы – ведущий научный сотрудник ТОО «Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева», город Алматы
    • Бидайбаев Аргын Ноянович – директор КГП «Многопрофильная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области;
    • Бимаганбетова Нуржамал Баяхметовна – заведующий отделением КГП «Джангельдинская районная больница» управления здравоохранения акимата Костанайской области;
    • Богославский Павел Владиславович – заместитель директора КГП «Многопрофильная больница № 2 города Караганды» управления здравоохранения Карагандинской области;
    • Имангазинов Сагит Баймуханович – профессор Павлодарского филиала НАО «Медицинский университет Семей», город Семей;
    • Исабекова Лаура Кайратовна – медицинский директор ТОО «Поликлиника № 5 города Костаная»;
    • Колеснев Александр Валериевич – заведующий отделением ТОО «Национальный научный онкологический центр», город Астана;
    • Куатбаев Ермагамбет Муханович – директор КГП «Городской кардиологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы;
    • Кулимбетов Амангельды Сейтмагамбетович – профессор НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова», город Алматы;
    • Мустафинова Гульнара Толеухановна – директор департамента КФ «University Medical Center», город Астана;
    • Нурланова Рысты Берекеловна – консультант ТОО «Республиканский высший медицинский колледж», город Алматы;
    • Савхатова Акмарал Доспуловна – врач АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», город Алматы;
    • Смагулова Газиза Ажмагиевна – руководитель кафедры НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова», город Актобе;
    • Сыбанбаев Дархан Арипович – директор КГП «Жамбылская многопрофильная центральная районная больница» управления здравоохранения Алматинской области;
    • Туруспекова Сауле Тлеубергеновна – заведующий кафедрой НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова», город Алматы;
    • Уалиева Райгуль – заведующий лабораторией филиала РГП «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения по Восточно-Казахстанской области, город Усть-Каменогорск;
    • Хаиров Константин Эдуардович – руководитель хирургического блока АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», город Алматы;
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    Фото: Акорда

    медалью «Ерен еңбегі үшін»

    • Балжанов Женис Мырзасейтович – заведующий отделением ГКП «Многопрофильная городская больница № 1» акимата города Астаны;
    • Бекарисов Олжас Сапаргалиевич – директор РГП «Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Н.Д.Батпенова», город Астана;
    • Бердешева Мира Кабдулкаримовна – главная медицинская сестра ГКП «Городская поликлиника № 5» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, город Уральск;
    • Джумахаева Алия Сериковна – заместитель директора ГКП «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астаны;
    • Кәрібай Серік Дузелбайұлы – заведующий отделением АО «Национальный центр нейрохирургии», город Астана;
    • Мустафин Рамиль Табрисович – медицинский директор ТОО «Астана Эколайф»;
    • Огай Вячеслав Борисович – профессор ТОО «Национальный центр биотехнологии», город Астана;
    • Тё Дмитрий Валерьевич – заведующий отделением КГП «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области, город Петропавловск;

    медалью «Шапағат»

    • Амангелдіқызы Сая – управляющий директор НАО «Национальный центр детской реабилитации», город Астана;
    • Дигай Александр Константинович – старший ординатор ТОО «Национальный научный онкологический центр», город Астана;
    • Дюсекенова Гулжазира Кинайатовна – руководитель службы КГП «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения области Абай, город Семей;
    • Ким Алексей Юрьевич – врач КГП «Атырауская областная детская больница» Управления здравоохранения Атырауской области;
    • Мухамедиев Ермек Дакенович – директор ГКП «Областной центр крови» при Управлении здравоохранения Акмолинской области, город Кокшетау;
    • Оразалинов Азамат Жанабылович – заведующий отделением ГКП «Многопрофильная городская детская больница № 2» акимата города Астаны.
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    Фото: Акорда

    почетное звание

    «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» присвоено:

    • Бенберину Валерию Васильевичу – заместителю начальника отдела РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан»;

    почетное звание

    «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» присвоено:

    • Байгошкаровой Рахат Усербаевне – ветерану сферы здравоохранения, город Астана;
    • Епеновой Жапырак Кенесхановне – директору ГКП «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области, город Актау;
    • Карабаевой Раушан Жумартовне – директору РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан»;
    • Кисиковой Сауле Дюсебековне – советнику директора РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан».

    Напомним, сегодня в Акорде состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня медицинского работника, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Здравоохранение Президент Казахстана Медицина Касым-Жомарт Токаев Награда Врачи
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор