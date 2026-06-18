Около 83 млрд тенге неосвоенных средств не вернули в Нацфонд — ВАП

Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов представил в Сенате основные выводы по исполнению республиканского бюджета за 2025 год, передает Kazinform.

В своем отчете ВАП обратила внимание на использование средств Национального фонда. По словам председателя палаты, часть средств была направлена на финансирование проектов местного значения, а 132 проекта общей стоимостью свыше 100 млрд тенге впоследствии были исключены или заменены.

Также, по данным ВАП, в Национальный фонд своевременно не были возвращены около 83 млрд тенге неосвоенных средств.

— Остается важным вопросом возврат средств Нацфонда. Не все выделенные средства осваиваются вовремя. И значит, должны возвращаться в Нацфонд. На практике это требование не всегда соблюдается. Не возвращено порядка 83 млрд тенге, — отметил глава ВАП.

Также по его словам, несмотря на расширение самостоятельности администраторов бюджетных программ после принятия нового Бюджетного кодекса, сохраняются вопросы цифровизации бюджетного процесса, качества прогнозирования и эффективности использования средств.

К примеру, полная цифровая прослеживаемость средств республиканского бюджета и Национального фонда пока не обеспечена.

— Казначейский контроль ограничен авансовыми платежами по инвестиционным проектам, не охватывая конечных получателей. Результаты бюджетных программ все еще не предусмотрены в действующих информационных системах. Не в полной мере обеспечена интеграция цифровых ресурсов госорганов, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года Нацфонд Казахстана вырос до 64,6 млрд долларов, несмотря на изъятия в бюджет.