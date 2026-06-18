Две модели пенсионной реформы обсуждают в Казахстане: решение примут в июле

Министерство труда и социальной защиты населения совместно с ведомствами обсуждает две модели реформирования пенсионной системы. Консолидированную позицию по этому вопросу Правительству представят в начале июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом в кулуарах Сената сообщил министр Аскарбек Ертаев.

По его словам, рабочая группа до конца июня должна определить, какая из двух моделей будет предложена Правительству совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

Один из вариантов — модель «4+1», предусматривающая направление 4% дополнительных обязательных пенсионных взносов работодателя на индивидуальный накопительный счет работника, а 1% — в общий страховой фонд.

Альтернативный вариант предлагает Государственный фонд социального страхования. В этом случае все дополнительные взносы будут поступать в общий фонд с последующим распределением между гражданами, имеющими право на выплаты.

— Эти обсуждения еще идут, рабочая группа работает. До конца этого месяца мы должны определиться, на каком проекте остановимся. И уже где-то в начале июля внесем в Правительство консолидированную позицию совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, на каком проекте остановимся, — сообщил министр.

Он напомнил, что сейчас работодатели перечисляют обязательные пенсионные взносы по ставке 3,5%, которая в дальнейшем должна поэтапно вырасти до 5%.

Министр также выразил свое мнение по этому вопросу:

— Там разные мнения. Лично я за «4+1», потому что проект вроде бы выглядит правильным. И за страховую пенсию тоже. Поэтому наши обсуждения до конца месяца пройдут. Я могу в начале следующего месяца сказать свою позицию, почему остановился именно на ней и чем она лучше.

По его словам, что конца 2026 года планируется не только выбрать модель реформы, но и подготовить необходимые законодательные поправки. При этом сроки внедрения изменений пока остаются открытыми.

— Это еще будет обсуждаться. Будет ли пенсионная реформа внедряться со следующего года или через два года — этот вопрос пока остается открытым. Решений по нему еще нет, — отметил Ертаев.

Ранее презентация возможной пенсионной модели «4+1» вызвала дискуссию о справедливости распределения 1% взносов работодателя на общий счет. В ЕНПФ в ответе на запрос корреспондента агентства Kazinform разъяснили, как будут обеспечиваться равные выплаты между вкладчиками.