«Это ваша личная ответственность»: Бектенов потребовал от главы КТЖ выполнить план по транзиту

Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства раскритиковал руководство КТЖ за отставание плана по транзитным перевозкам, передает корреспондент агентства Kazinform.

Олжас Бектенов напомнил главе КТЖ о поставленной задаче по обеспечению транзитных перевозок в объеме 55 млн тонн.

— Талгат Сагиевич, перед вами стоит задача по обеспечению транзитных перевозок в объеме 55 млн тонн. Однако по имеющейся информации, на сегодня отставание плановых показателей составляет 30%. Вместо 23 млн тонн «КТЖ» перевезено всего 16 млн тонн. Поручаю обеспечить своевременное исполнение утвержденных показателей. Это ваша личная ответственность, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году через территорию Казахстана прошло 37 млн тонн транзитных грузов, и почти 90% этого объема — 33,1 млн тонн — обеспечила железная дорога.