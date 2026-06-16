Почему до сих пор не приняли вагоны Stadler, объяснили в КТЖ

В «Қазақстан темір жолы» заявили, что пассажирские вагоны Stadler не будут вводить в эксплуатацию до полного устранения замечаний к тормозной системе. Об этом представители национальной компании сообщили на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

В КТЖ отметили, что в своем заявлении швейцарская компания Stadler подтверждает доводы нацперевозчика о выявленных проблемах в тормозных системах в декабре.

По словам заместителя председателя правления КТЖ по стратегии и цифровизации Ануара Ахметжанова, несоответствия обнаружили в ходе стандартной процедуры приемки нового подвижного состава.

Он отметил, что замечания касаются требований, действующих в Казахстане и других странах железнодорожной администрации.

— Тормозные системы вагонов — это один из важнейших элементов обеспечения безопасности пассажирского движения. Мы этому вопросу уделяем очень большое внимание. Мы понимаем, что это наша ответственность перед пассажирами — обеспечить их безопасность. И данное несоответствие было выявлено в результате, скажем так, наших стандартных процедур контроля приемки, контроля качества поездов. С каждым новым вагоном мы поступаем идентично, то есть вне зависимости это вагон Stadler или вагон производства РВС. То есть, все вагоны проходят скрупулезную процедуру приемки и оценки, — пояснил он.

Также Ахметжанов прокомментировал заявление Stadler о том, что все замечания к тормозной системе были устранены еще до февраля 2026 года, а последующие испытания подтвердили готовность вагонов.

— Здесь разница позиций. Мы уверены, что на настоящий момент тормозные системы не соответствуют этим регламентам. И на этом мы настаиваем. У нас есть все необходимые подтверждения, задокументированные, заактированные, которые мы в установленном порядке передали компании Stadler. Если есть необходимость более детально, думаю, надо обратиться к компании Stadler как производителю этих вагонов. Поскольку они производители, мы — заказчик, мы используем эти вагоны, — сказал представитель КТЖ.

Председатель правления КТЖ Талгат Алдыбергенов добавил, что после завершения испытаний и подписания необходимых актов компания готова принять вагоны.

— Буквально недавно, в мае, испытания прошли. Сегодня акты испытания вагонов при движении, при опредленных скоростях находятся на подписании у компании Stadler. Как ЖД-администрация мы готовы взять вагоны, обеспечить безопасность перевозки наших граждан. Как только будут устранены все наши замечания, вагоны будут запущены, — подытожил глава нацкомпании.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов поручил не допустить дальнейшую задержку поставок вагонов Stadler.

Как сообщалось ранее, первые пассажирские вагоны Stadler могут поступить в Казахстан во втором квартале 2026 года.