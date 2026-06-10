Первые вагоны Stadler могут доставить в Казахстан в июне

Первые пассажирские вагоны швейцарской компании Stadler могут поступить в Казахстан во втором квартале 2026 года. Об этом сообщил управляющий директор по экономике и финансам АО «Самрук-Казына» Айдар Рыскулов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во время рассмотрения депутатами Мажилиса отчета Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2025 год, депутат Каракат Абден обратила внимание на то, что в 2025 году на обновление парка пассажирских вагонов было выделено и освоено 65,5 млрд тенге.

Также сообщалось, что первоначально планировалось приобрести 68 вагонов, которые должны были выйти на маршруты в конце 2025 года. Позже количество сократилось до 51 вагона, а сроки поставки были перенесены.

Отвечая на вопрос депутата, Айдар Рыскулов пояснил, что первая партия вагонов не была принята из-за выявленных технических замечаний.

— Действительно, в прошлом году были выявлены несоответствия при поставках первой партии, а именно необходимо внести изменения в состав тормозной системы. Поэтому эти вагоны не приняли, — сообщил он.

По словам представителя фонда, компания Stadler признала выявленные недостатки и устраняет их за собственный счет.

— Предварительная доставка возможна во втором квартале этого года, но она будет зависеть от устранения несоответствий, — сообщил Рыскулов.

В 2022 году КТЖ и Stadler подписали долгосрочный контракт на поставку пассажирских вагонов, который предусматривает модернизацию вагонного парка Казахстана до 2030 года.

Ранее вагоны Stadler планировалось вывести на рельсы в апреле 2026 года. По информации АО «Пассажирские перевозки», в вагонах предусмотрено подключение интернета. Внедрение интернета будет происходить постепенно — после выхода вагонов на линию и определения маршрутов.