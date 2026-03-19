РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:57, 19 Март 2026 | GMT +5

    Вагоны Stadler начнут курсировать по Казахстану в апреле 2026 года

    Первые вагоны Stadler планируют вывести на рельсы в апреле. Об этом сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вагоны Stadler
    Фото: KТЖ

    Ожидается, что новые вагоны Stadler постепенно заменят действующий парк, включая поезда «Тальго».

    — По дате вывода на рельсы — это апрель. Там есть вопросы к техническим требованиям по вагонам между «Қазақстан темір жолы» и Stadler, эта работа ведется. 191 вагон в этом году будет поставлен, — сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев. 

    По информации АО «Пассажирские перевозки», в вагонах предусмотрено подключение интернета. Внедрение интернета будет происходить постепенно — после выхода вагонов на линию и определения маршрутов. Чем будут уникальны новые вагоны, можно прочитать здесь.

    Теги:
    Министерство транспорта РК Транспорт КТЖ Перевозки Поезда
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают