Новые поезда Stadler запустят в Казахстане до конца года: чем они уникальны

По его словам, компания начала инвестировать в Казахстан в 2022 году с модернизации приобретенного завода.

— В первую очередь, нам пришлось перестроить завод по технологии швейцарского производителя. На текущий момент налажен полный цикл производства подвижного состава пассажирских вагонов и первые вагоны уже проходят испытания, в конце года должны поступить в обращение. Мы ожидаем, что к концу года будет поставлено порядка трех поездов. Количество вагонов определяется оператором, — сообщил Сергей Леонтьев в кулуарах круглого стола по глобальным инвестициям KGIR-2025.

Он отметил, что новые вагоны будут уникальны не только для Казахстана, но и в мировом масштабе.

— Потому что это самые большие вагоны по габариту, соответственно, эти вагоны обладают самым большим интерфейсом, купе, мест для багажа. У нас есть температурный режим, очень специфичный в Казахстане. У Штадлера есть опыт, когда мы поставляли в страны, такие как Норвегия, где существует температура -50, был опыт поставки в Алжир, где есть +45, и только в Казахстане мы соединили это вместе, от -50 до +45. Наши вагоны могут в течение 48 часов без дозаправки находится в любой точке нашей страны, — рассказал Сергей Леонтьев.

Ранее сообщалось, что новые поезда планируют запустить на маршрутах: Астана — Алматы, Астана — Шымкент, Астана — Семей и Астана — Атырау.

По информации АО «Пассажирские перевозки», в них предусмотрено подключение интернета. Его внедрение будет происходить постепенно — после выхода вагонов на линию и определения маршрутов.





