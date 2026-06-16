Глава Кабмина РК потребовал поставить вагоны Stadler в кратчайшие сроки

На заседании Правительства глава Кабмина отметил, что жители страны продолжают жаловаться на состояние пассажирских вагонов, а задержки с поставками нового подвижного состава недопустимы.

— Дальнейшие задержки поставок вагонов компании Stadler неприемлемы. Министерству промышленности совместно с компаниями «КТЖ» и Stadler необходимо поставить пассажирские вагоны в кратчайшие сроки с соблюдением всех технических требований по безопасности, — сказал он.

Он также поручил продолжить обновление железнодорожного парка. До конца текущего года на сеть должны выйти 215 новых локомотивов и около 1,5 тыс. грузовых и пассажирских вагонов.

— Также до 1 сентября текущего года следует утвердить пятилетнюю программу приобретения 13 тысяч грузовых и 500 единиц пассажирских вагонов отечественного производства, — отметил Премьер.

Отдельно Бектенов поставил задачу развивать международную терминальную сеть для увеличения транзитного потенциала страны.

— Для этого Министерству транспорта совместно с компанией «КТЖ» следует до 1 июля 2027 года завершить реализацию терминальной сети в Астане, зарубежных городах Алят, Свислочь и Селятино. Кроме этого, нужно приступить к реализации в городах Будапешт, Чэнду и Констанца. Эти проекты позволят нарастить транзитный потенциал страны, — подчеркнул глава Правительства.

Ранее сообщалось, что первые пассажирские вагоны швейцарской компании Stadler могут поступить в Казахстан до конца июня 2026 года.