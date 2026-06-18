Доля отечественных лекарств в Казахстане достигла 16% — Минздрав

В Сенате подняли вопрос реализации поручения Главы государства по увеличению доли отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке до 50% к 2029 году, а также эффективности мер поддержки фармацевтической отрасли, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сенатор Айнур Аргынбекова отметила, что, несмотря на наличие более 200 фармацевтических предприятий в стране, уровень научных разработок в отрасли остается низким. По данным аудита, за последние 10 лет в Казахстане зарегистрировано лишь два отечественных оригинальных препарата, при этом один из них до сих пор не включен в национальный лекарственный формуляр, несмотря на значительные бюджетные вложения.

В этой связи она уточнила, какие системные меры принимаются для достижения целевого показателя и как оценивается эффективность системы маркировки лекарств, какие шаги планируются для доведения разработок до серийного производства.

В ответ первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев сообщил, что по итогам прошлого года доля отечественных лекарственных средств в стоимостном выражении составила 16%.

По его словам, на показатель влияет структура рынка, где значительную долю занимают дорогостоящие инновационные препараты, включая онкологические и орфанные лекарства, которые находятся под патентной защитой и сложно поддаются локализации.

В то же время, в натуральном выражении доля отечественной продукции достигает около 40%.

Для достижения цели в 50% к 2029 году реализуется ряд системных мер. В частности, заключены долгосрочные договоры с отечественными производителями — всего 83 соглашения. Также заключены контракты на локализацию производства по 8 направлениям на сумму более 390 млрд тенге, предусматривающие выпуск около 500 наименований лекарственных средств.

Кроме того, ведется работа по трансферу технологий и локализации производства совместно с международными фармкомпаниями, включая Pfizer, AstraZeneca и Roche.

Отдельно отмечено развитие научного направления и переход к полному циклу — от разработки и клинических исследований до регистрации и выхода препаратов на рынок.

Что касается системы маркировки, по словам вице-министра, она обеспечивает прослеживаемость лекарственных средств и помогает выявлять нарушения на рынке.

— Только за прошлый год было выявлено порядка 4 тысяч упаковок с фактами двойного ввода, — сообщил он.

Также проведены проверки около 70 субъектов, к 30 из них применены административные меры, а отдельные материалы переданы в правоохранительные органы.

Стоит отметить, инвестиции в фармацевтическое производство Казахстана за три года выросли более чем в три раза — с 46,9 млн долларов в 2023 году до 142,8 млн долларов в 2025 году.