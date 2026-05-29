Инвестиции в фармпроизводство Казахстана выросли более чем в три раза

Инвестиции в фармацевтическое производство Казахстана за три года выросли более чем в три раза — с 46,9 млн долларов в 2023 году до 142,8 млн долларов в 2025 году, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Казахстан демонстрирует устойчивую положительную динамику привлечения инвестиций в производство фармацевтической продукции, заявил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на заседании коллегии Министерства здравоохранения РК.

Если по итогам 2023 года валовый приток инвестиций в отрасль составил 46,9 млн долларов США, то в 2024 году данный показатель вырос почти в два раза — до 91,3 млн долларов. В 2025 году высокий темп роста инвестиционной активности сохранился: объем инвестиций достиг 142,8 млн долларов США.

- Инвестиции направлены на модернизацию производств, расширение мощностей и локализацию выпуска лекарственных средств и медицинских изделий. Это свидетельствует о стабильном росте доверия инвесторов к фармацевтической отрасли Казахстана и эффективности проводимых мер государственной поддержки, — отметил Тимур Султангазиев.

Министерством здравоохранения продолжается реализация мер по увеличению доли отечественных лекарственных средств и медицинских изделий на внутреннем рынке.

В стоимостном выражении доля отечественной продукции составила: в 2023 году — 14,4%; в 2024 году — 15,1%; в 2025 году — 15%.

При этом внедрение системы маркировки и прослеживаемости лекарственных средств показало более широкую долю присутствия казахстанских производителей на рынке. В рамках внедрения с 1 июля 2024 года системы маркировки и прослеживаемости лекарственных средств, позволяющей вести учет обращения препаратов, доля казахстанских производителей в натуральном выражении достигает 39,8%, что свидетельствует о значительном присутствии отечественных компаний в количественном объеме рынка.

В 2025 году доля закупа продукции отечественных производителей у Единого дистрибьютора достигла 32%, что отражает развитие локального производства и укрепление лекарственной безопасности Казахстана. По итогам заседания было отмечено, что в рамках реализации Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2029 года будет продолжена реализация комплекса мер по обеспечению населения лекарственными средствами.