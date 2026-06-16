Какие поезда первыми подключат к Интернету в Казахстане

Заместитель председателя правления по стратегии и цифровизации АО «НК „Қазақстан темір жолы“ Ануар Ахметжанов на брифинге в Правительстве рассказал, когда в казахстанских поездах появится Интернет, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Действительно, это очень актуальный вопрос. В сегодняшнем мире без интернета вообще сложно. И мы, в принципе, понимаем данную потребность со стороны наших пассажиров, — отметил Ахметжанов.

По его словам, в прошлом году компания провела два пилотных проекта с использованием низкоорбитальных спутниковых систем OneWeb и Starlink. Технологии протестировали в поездах по направлениям Астана — Мангистау и Астана — Шымкент.

— Сегодня мы по поручению председателя правления, Правительства и Главы государства начинаем масштабную работу по обеспечению интернетом наших пассажирских поездов. Я говорю только о пассажирских поездах национального перевозчика. Уже сегодня полностью обеспечен интернетом состав «Нурлы Жол» — Семей. Сейчас идет как раз-таки установка терминалов на такие поезда как Алматы — Павлодар (31-й, 32-й поезд), Павлодар — Туркестан (45-й, 46-й поезд), «Нурлы Жол» — Атырау (47-й, 48-й поезд), ну и еще на ряд поездов, — сообщил замглавы КТЖ.

В первую очередь интернетом оснащают наиболее загруженные маршруты. По планам КТЖ, до конца лета спутниковым интернетом будут обеспечены основные пассажирские маршруты национального перевозчика.

Ранее сообщалось, что до конца года доступ к интернету появится на 27 пассажирских железнодорожных маршрутах.