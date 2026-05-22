Интернет может появиться еще в 27 поездах Казахстана

До конца года доступ к интернету появится на 27 пассажирских железнодорожных маршрутах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом в ответе на депутатский запрос сообщил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

По его данным, Министерство цифрового развития совместно с операторами связи и местными исполнительными органами провело анализ так называемых «белых пятен» — участков с отсутствием или недостаточным покрытием мобильной связи на автомобильных и железных дорогах.

По итогам анализа начата реализация проекта по строительству антенно-мачтовых сооружений (АМС) вдоль автомобильных дорог.

На первом этапе до конца 2026 года планируется возвести 243 АМС вдоль республиканских трасс, на втором этапе — еще 244 АМС вдоль областных дорог до конца 2027 года.

— Наряду с этим, до конца 2026 года АО «Казакстан Темір Жолы» посредством технологий негеостационарных спутниковых систем OneWeb и Starlink планируется обеспечить доступом к интернету 27 пассажирских маршрутов, — говорится в документе.

