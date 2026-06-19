Сенат Казахстана уходит в историю: о чем думают депутаты перед последним заседанием

Менее чем через две недели Сенат Парламента Казахстана завершит работу в нынешнем формате спустя 30 лет деятельности. Корреспондент Kazinform в кулуарах поговорила с сенаторами о роли палаты, последних днях ее работы и их собственных планах на будущее.

Со дня вступления в силу новой Конституции 1 июля Парламент Казахстана прекратит работу в нынешнем виде и станет однопалатным Курултаем.

18 июня 2026 года сенаторы провели предпоследнее пленарное заседание палаты. Несмотря на скорое завершение работы Сената, итогов работы палаты на заседании не было. Вместо этого депутаты сосредоточились на рассмотрении одного из важных документов — отчета Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2025 год, а также закона по вопросам экологии и совершенствования отдельных отраслей экономики.

После заседания своими размышлениями об итогах работы палаты с корреспондентом Kazinform поделились четыре сенатора.

Сенаторы возвращаются домой

Сенатор Асем Рахметова отметила, что даже сейчас, когда до завершения работы палаты остаются считанные дни, Сенат продолжает работать в полную силу.

— Мы завершаем работу в важнейшем законодательном органе нашей страны. Думаю, сегодня Сенат работает в полном объеме и на высоком уровне. Сейчас идут последние дни его работы. В Сенат поступило большое количество законопроектов, и последние из них будут рассмотрены до 25–26 июня, — сообщила сенатор.

Фото: Gov.kz

Среди десятков законов, которые палате нужно успеть рассмотреть до конца июня, один презентует Рахметова.

— Сейчас у меня в работе закон о психологической деятельности. 25 июня его вынесут на очередное пленарное заседание Сената. Поэтому сейчас в нашем комитете идет подготовка закона к рассмотрению на пленарном заседании. По нему я выступлю с докладом и буду защищать его перед депутатами Сената. Сейчас занимаюсь именно этой работой, — сказала Асем Рахметова.

Вместе с этим депутат призналась, что кроме работы в профильных комитетах и подготовкой к пленарному заседанию сенатора в эти дни ждут и куда более личные хлопоты.

— Кроме того, как вы знаете, скоро мы вернемся в свои города и области. Поэтому, параллельно занимаемся и подготовкой к отъезду — собираем вещи, книги, документы. Это тоже не секрет, — рассказала она.

Как работала «палата регионов»

Депутат Евгений Больгерт в своем ответе дал оценку работе Сената как палаты, представляющей интересы регионов.

— Много вопросов было уделено социальной повестке, мы работали над укреплением бюджета для того, чтобы был парламентский контроль особенно в части реализации региональной повестки, так как Сенат, в общем-то, это палата регионов, как принято было называть. Сенат осуществлял парламентский контроль именно на реализации законодательных актов на региональном уровне, — подчеркнул сенатор.

Фото: senate.parlam.kz

До конца месяца, как ожидает Больгерт, депутатам предстоит подвести итоги не только этой сессии, но и всей истории палаты.

— Я думаю, что в течение ближайших чуть меньше двух недель мы обобщим всю работу, которую провел Сенат и Парламент в нынешнем виде — и в этом году, и за весь период своего существования. Наиболее крупные вехи обязательно отметим. Сейчас мы еще сосредоточены на том, чтобы завершить рассмотрение большого пакета законодательных актов, которые поступили из Мажилиса, и, я думаю, что как раз в оставшееся время мы будем с коллегами работать, — отметил он.

А пока, по его словам, работа депутатов идет особенно интенсивно. Сейчас они находятся «на последней миле» перед завершением сессии, рассматривая законы о нотариальной деятельности и о приведении национального таможенного законодательства в соответствие с нормами Евразийской экономической комиссии в рамках ЕАЭС.

Законы для запуска новой Конституции

Как отметил сенатор Амангелды Нугманов, оставшиеся в работе Сената законы необходимы для полноценного запуска новой Конституции.

Фото: facebook.com / Амангельды Нугманов

— Чем меньше дней остается, тем больше вопросов сейчас ставится. И у нас сейчас основное время занято законами. Много законов пришли. Мы должны успеть сейчас до 30 июня принять полностью все основные законы, чтобы с 1 июля новая Конституции могла полноценно вступить в силу и реализовываться на практике, — пояснил сенатор.

На вопрос о том, чем он планирует заниматься после завершения депутатских полномочий, Нугманов ответил, что намерен вернуться к профессии.

— Дальше буду заниматься тем, что умею и чему учился, реализовывать свои знания и способности. Я аудитор, финансист, экономист. Думаю, мои навыки будут востребованы в любой сфере, — с надеждой отметил депутат.

Депутат Андрей Лукин тоже сказал, что работа в Сенате продолжается в штатном режиме.

Фото: senate.parlam.kz

— Каких-либо вопросов не возникает. Вы видите, что продолжается обсуждение соответствующих законов, которые поступают из Мажилиса. Поэтому работаем в соответствии с распорядком, — сообщил он.

На вопрос о планах дальше Лукин ответил цитатой одного из культовых романов.

— Ну, вы знаете, я, наверное, скажу словами персонажа из «Унесенных ветром» Скарлетт О’Хара — «Об этом я подумаю завтра», — заключил сенатор.

Напомним, за годы независимости структура высшего представительного органа страны меняется впервые — масштабная реформа проходит в год 30-летия Парламента.

Сегодня Парламент Казахстана действует в соответствии с Конституцией 1995 года и состоит из двух палат: нижней — Мажилиса (98 депутатов) и верхней — Сената (50 депутатов).

Согласно действующей модели, каждую область и город республиканского значения, а также столицу в Сенате представляют по два депутата, еще 10 сенаторов назначает Президент. Сенаторы избирались сроком на шесть лет, при этом каждые три года половина состава палаты обновлялась.