188 млрд тенге и 98% без нарушений: как работают программы господдержки в Казахстане

Депутат Шакарым Буктугутов в ходе заседания Сената поднял вопрос эффективности мер государственной поддержки бизнеса и того, насколько выделяемые бюджетные средства действительно дают экономический эффект в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Шакарыма Буктугутова, значительные суммы направляются на гарантирование и субсидирование, однако результаты распределяются неравномерно.

— По линии министерства было направлено на гарантирование и субсидирование около 188 миллиардов. И только 61 миллиард было направлено, или 32,5% — на поддержку обрабатывающей промышленности, — отметил депутат.

Он также сослался на отчет Высшей аудиторской палаты, где говорится, что деньги, выделенные на поддержку бизнеса, не всегда дают заметный эффект для экономики — то есть не всегда приводят к росту производства или созданию новых рабочих мест.

Кроме того, по его словам, остаются вопросы к тому, как выполняются условия таких программ и насколько в них вовлечены банки второго уровня.

В этой связи сенатор отметил, что банки, участвующие в госпрограммах, часто больше сосредоточены на том, чтобы просто освоить выделенные средства, и не готовы брать на себя дополнительные риски по кредитам. Поэтому он уточнил, какие меры государство планирует ввести, чтобы усилить ответственность получателей господдержки — например, предусмотрены ли штрафы или возврат денег, если условия программ не выполняются.

В ответ заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что большинство проектов демонстрируют положительную динамику.

— За анализированный период с 2022 по 2025 год было проверено почти 9000 проектов, из них нарушения выявлены по 145 проектам, это чуть меньше 2%, 1,6%, — сообщил он.

По его словам, 98% проектов работают без нарушений и выполняют ключевые показатели по налоговым поступлениям, занятости и фонду оплаты труда.

Жумангарин также привел статистику за 2021–2023 годы, согласно которой поддержанные проекты обеспечили рост основных экономических показателей: численность работников увеличилась на 5%, доходы предприятий — на 39%, налоговые поступления — на 55%.

— То есть, на самом деле, существенный вклад поддержанных проектов в развитие предпринимательства есть, — подчеркнул он.

Он добавил, что для усиления контроля внедрена информационная система, позволяющая отслеживать исполнение встречных обязательств.