Самые дорогие футболисты Казахстана в июне 2026 года: обновлены рейтинги

Пока в США, Канаде и Мексике проходит чемпионат мира по футболу, во всем остальном мире спорт номер один не поставлен на паузу. Известные аналитические агентства обновили трансферные стоимости игроков со всего мира, в том числе из Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

По состоянию на 19 июня 2026 года, по итогам последних июньских обновлений портала Transfermarkt, самыми дорогими футболистами Казахстана являются Максим Самородов («Ахмат») и 17-летний форвард Дастан Сатпаев («Кайрат»). Рыночная стоимость каждого из них оценивается в 3 млн евро.

Главным трендом последних обновлений рейтинга стал взлет Самородова, цена которого выросла на 500 тысяч евро, что позволило ему догнать юного вундеркинда Сатпаева на вершине рейтинга.

Напротив, многолетние лидеры прошлых лет столкнулись с падением трансферной стоимости.

17-летний нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев совершил феноменальный скачок за последний год и прочно закрепился в статусе главного актива страны.

Перешедший в московское «Динамо» 28-летний Бахтиер Зайнутдинов из-за травм и игрового спада подешевел до 2,5 млн евро, обновив свой многолетний антирекорд стоимости.

Защитник питерского «Зенита» Нуралы Алип также потерял в цене 500 тысяч евро, опустившись до отметки в 2 млн евро.

Самые дорогие казахстанские футболисты на июнь 2026 года по версии Transfermarkt (cтоимость указана в евро):

1. Максим Самородов («Ахмат») — 3 млн (правый вингер).

2. Дастан Сатпаев («Кайрат») — 3 млн (центральный нападающий).

3. Бахтиер Зайнутдинов («Динамо» Москва) — 2,5 млн (левый/центральный защитник).

4. Нуралы Алип («Зенит») — 2 млн (центральный защитник).

5. Ислам Чесноков («Хартс») — 1,2 млн (правый вингер).

Альтернативный рейтинг

Помимо Transfermarkt оценкой стоимости футболистов занимаются аналитики из исследовательского центра CIES Football Observatory. В то время как Transfermarkt оценивает игроков субъективно (на основе мнения экспертов и спроса), CIES считает футболиста как финансовый актив.

Для игрока из Казахстана единственный способ иметь высокую стоимость по CIES — это быть молодым (до 21 года) и иметь контракт еще минимум на три–четыре года в клубе, который не отпустит его за бесценок.

Если опираться на алгоритмы исследовательского центра CIES Football Observatory, то ситуация с оценкой казахстанских футболистов кардинально отличается от классического рейтинга Transfermarkt.

Модель CIES ставит во главу угла длительность контракта, возраст, экономическую стабильность лиги и статус покупателя, из-за чего ключевые активы Казахстана распределяются иначе.

Главный итог обновлений CIES на июнь 2026 года — Дастан Сатпаев единолично и с огромным отрывом лидирует в статусе самого дорогого и перспективного игрока страны, в то время как футболисты с истекающими контрактами или выступающие в нестабильных лигах резко теряют в цене.

Оценка казахстанских футболистов по алгоритму CIES на июнь 2026 года (суммы указаны в евро):

Дастан Сатпаев («Кайрат») — 7,50 млн

По метрикам CIES, молодые игроки атаки с долгосрочными обязательствами получают огромную «наценку за потенциал» (похожий эффект вознес Ламина Ямаля на вершину мирового рейтинга CIES с 358 млн).

Максим Самородов («Ахмат») — 4,20 млн

Стабильная игровая практика в крепкой РПЛ и длительный контракт, подписанный при переходе в «Ахмат», дают солидный плюс к его справедливой стоимости по версии алгоритма.

Нуралы Алип («Зенит») — 1,80 млн

Несмотря на статус топ-клуба («Зенит»), позиция центрального защитника и приближение к пику возраста (26 лет) при отсутствии долгосрочного переподписания снижают его остаточную трансферную стоимость в формуле CIES.

Ислам Чесноков («Хартс») — ~€1,50 млн

Шотландский Премьершип имеет высокий коэффициент лиги в базе CIES. Даже при более скромной личной статистике, сам факт долгосрочного контракта в британской лиге автоматически удерживает его ценник на стабильном уровне.

Бахтиер Зайнутдинов («Динамо» Москва) — ~€1,10 млн

Для алгоритма CIES Зайнутдинов — критический актив. Из-за частых травм, снижения минут на поле и, главное, сокращающегося срока контракта с московским клубом, его математическая стоимость рухнула почти в 2.5 раза ниже оценок Transfermarkt.

А какая ситуация в мире

По состоянию на 19 июня 2026 года, по итогам финальных июньских обновлений ведущего аналитического портала Transfermarkt, самыми дорогими футболистами мира являются испанец Ламин Ямаль («Барселона») и норвежец Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»). Рыночная стоимость каждого из них оценивается в рекордные 200 млн евро.

Главным изменением июньских обновлений перед стартом чемпионата мира стал спад француза Килиана Мбаппе, цена которого снизилась до 180 млн евро после неоднозначного сезона в «Реале», что сместило его на третью строчку. В то же время португальские таланты Витинья и Жоау Невеш показали самый стремительный взлет, ворвавшись в топ-10 с ценником в €140 млн.

Если опираться на алгоритмы исследовательского центра CIES Football Observatory, учитывающего длительность контрактов, то Ямаль лидирует с еще более колоссальным отрывом — его трансферная стоимость оценивается там в 358,1 млн евро.

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