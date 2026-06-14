Семь будущих звезд мирового футбола из Казахстана

Футбол Казахстана в скором времени может выйти на совершенно иной уровень. Корреспондент Kazinform выяснил, кто будет переписывать историю спорта №1 в стране.

Молодежная сборная Казахстана (U-20) выходила в финальную часть чемпионата мира всего один раз — в 1999 году на турнире в Нигерии. Все футболисты из того состава сейчас уже тренеры или функционеры, давно завершившие игровую карьеру. Из наиболее известных имен того исторического состава можно назвать Давида Лория, Али Алиева и Евгения Тарасова.

Спустя 27 лет можно с уверенностью сказать, что рекорд 1999 года в скором времени будет побит, ведь никогда ранее так много юных казахстанских футболистов не играло на топ-уровне за академии ведущих клубов европейских чемпионатов. Мы расскажем о семи наиболее ярких молодых спортсменах — будущих звездах казахстанского и, вероятно, мирового футбола.

Алдияр Нургали

18-летний казахстанский футболист Алдияр Нургали в мае 2026 года показал фотографии с тренировки вместе с основным составом команды Ла Лиги «Леванте». На фотографиях запечатлены фрагменты занятий. А именно: разминка, пробежка и игровой эпизод — единоборства с опытным полузащитником Унаи Венседором.

Фото: Instagram Алдияра Нургали

Воспитанник «Кайрата» никак не прокомментировал фотографии, а просто отметил аккаунт испанского клуба «Леванте». Вероятно, что дебют казахстанца за взрослый «Леванте» — вопрос времени. Тем более, что в июньском матче за юниорскую сборную Казахстана (U-19) в рамках квалификации к чемпионату Европы Алдияр смог забить сверстникам из Португалии — действующим чемпионам мира среди юниоров.

Отметим, что Алдияр начал пробовать свои силы в Испании в 2023 году, его заметили скауты «Леванте». В 2025 году казахстанский футболист заключил контракт с «Леванте». По условиям соглашения он первый сезон провел в молодежном составе этой команды, но ему было обещано, что в случае хороших показателей его могут перевести в основной состав взрослой команды. В сезоне-2025/26 взрослая команда «Леванте» за два тура до окончания первенства идет в Ла Лиге — высшем дивизионе чемпионата Испании — на 15 месте.

Карим Мендиканов

15-летний Карим Мендиканов подписал контракт с «Барселоной». Эта новость взорвала казахстанское информационное поле — никогда ранее казахстанские футболисты не играли в системе каталонского гранда.

Фото: Instagram К. Мендыканова

Карим начал заниматься футболом, когда ему было шесть в родном Уральске. Его заметил футбольный тренер Сергей Кондаков. Тогда специалист жил в Уральске и начал проводить с Каримом индивидуальные тренировки в арендованном зале.

В поисках команды папа по совету тренера отвел сына в «Спартак Юниор». Там Карим начал заниматься у тренера Даурена Ихсанова.

В 2020 году Мендикановы переехали в Астану. Там Карим продолжил заниматься футболом уже в школе Astana Juniors.

Тогда же Карим попал на просмотр в клуб «Астана», но обратной связи от человека, который его просматривал, футболист и его папа не дождались. Пришлось ходить в ДЮСШ для поддержания формы, играть турниры за их команды в качестве приглашенного игрока.

По совету одного из рефери папа Карима Руслан повез 11-летнего сына в Испанию. Карим учил языки, тренировался для себя, параллельно документы делал. В Испании плата за тренировки в клубах 70 евро в месяц. У кого-то больше, у кого-то меньше, от уровня зависит. Однажды в 2024 году, его заметил тренер и пригласил в «Серданьолу». Карима позвали на просмотр, и его взяли.

Осенью 2025 года Карим Мендиканов дебютировал за «Сант Кугат» в чемпионате Испании среди игроков не старше 15 лет.

В октябре 2025 года Кариму поступали предложения от клубов, в том числе от «Барселоны», в системе которой он и начнет выступать с осени 2026 года согласно подписанному на несколько лет контракту.

Исмаил Бекболат

18-летний Исмаил Бекболат — один из самых ярких и обсуждаемых молодых нападающих Казахстана нового поколения. Воспитанник алматинского «Кайрата», который прямо сейчас заявляет о себе как на взрослом уровне, так и на международной арене. Прошел все ступени престижной академии «Кайрата». Выигрывал юношеский чемпионат QJ League (2024), а уже в 2025 году дебютировал за основной состав «Кайрата» в Премьер-лиге и стал чемпионом Казахстана. На взрослом юношеском уровне демонстрирует высокую результативность (например, 7 голов в 8 матчах за «Кайрат-Жастар»).

Фото: КФФ

В составе юношей «Кайрата» Исмаил получил бесценный опыт в Юношеской лиге УЕФА, где отметился важнейшим голом в ворота сверстников из лучшей футбольной академии мира — мадридского «Реала».

Исмаил является ключевым форвардом сборной Казахстана U-19. Летом 2026 года вписал свое имя в заголовки спортивных СМИ, оформив дубль в сенсационном матче против сборной Сербии (3:1) в рамках квалификации к чемпионату Европы. Интерес к игроку со стороны европейских скаутов активно растет.

Исмаилу исполнилось 18 лет, что юридически открывает для него возможность полноценного трансфера в любой европейский чемпионат без ограничений FIFA на переходы несовершеннолетних.

На данный момент Бекболат получает необходимую игровую практику в Казахстане, но эксперты сходятся во мнении, что его переезд в европейский чемпионат — это лишь вопрос времени и хорошего официального предложения.

Торе Исмагулов

18-летний Торе Исмагулов — еще один яркий и техничный представитель «золотого» поколения академии алматинского «Кайрата», выступающий на позиции центрального/правого полузащитника.

Воспитанник структуры «Кайрата», в которой находится уже более 7–8 лет. Стал двукратным чемпионом престижной юношеской лиги Freedom QJ League (в 2024 и 2025 годах). Является ключевым игроком центра поля, способным как конструировать атаки, так и эффективно действовать в подыгрыше (в чемпионских сезонах QJ League стабильно отличался высокой точностью передач и голевыми ассистами).

В составе «Кайрата» U-19 принимал участие в Юношеской лиге УЕФА.

Фото: ФК Кайрат

Регулярно вызывается в юношеские сборные Казахстана (сначала в U-17, затем в U-18 и U-19), отметился голом в ворота Сербии в отборе на чемпионат Европы U-19. Принимал участие в отборочных матчах юношеского чемпионата Европы под эгидой УЕФА и в международных турнирах, таких как «Кубок Развития». Прямой интерес к полузащитнику подогревается его выступлениями в матчах Юношеской лиги УЕФА и за национальную сборную Казахстана соответствующих возрастов. Скауты европейских клубов (особенно из Португалии, Бельгии и Нидерландов) внимательно следят за юношескими турнирами УЕФА, поэтому фамилия Исмагулова находится в расширенных шорт-листах. Пока Торе продолжает развиваться во взрослом футболе в системе «Кайрата», но его качественная игра на международном уровне делает его потенциальным кандидатом на скорый переезд в один из европейских чемпионатов.

Шынгыс Калиев

Перспективный казахстанский футболист, выступающий на позиции центрального защитника в испанском клубе «Леванте». Высокий, физически мощный игрок обороны с отличным чтением игры и навыками персональной опеки.

Шынгыс родился в Павлодаре, где и начал заниматься футболом в системе местного «Иртыша». В 12-летнем возрасте талантливого защитника заметили скауты академии «Кайрата», и он переехал в Алматы. В юношеских командах алматинцев Калиев быстро закрепился в основе, выделяясь физическими данными и надежностью в обороне.

Фото: КФФ

В 2024 году, когда футболисту исполнилось 15 лет, он успешно прошел просмотр и перешел в систему испанского «Леванте».

Шынгыс успешно адаптировался в испанском юношеском чемпионате. Он регулярно выходит с первых минут на матчи юношеской лиги, помогая своей команде держаться в топ-6 сильнейших академий страны. Несмотря на оборонительное амплуа, Калиев эффективно подключается к стандартам. В текущем сезоне испанского первенства он уже успел отметиться забитым мячом.

Калиев является основным центральным защитником юношеской сборной Казахстана (U-19).

Шахмурат Даулетов

Один из наиболее многообещающих молодых талантов казахстанского футбола, выступающий на позиции правого вингера за бельгийский клуб «Генк». За свою высокую скорость, технику и способность одинаково эффективно играть обеими ногами европейские скауты называют его «настоящим бриллиантом». Футбольный путь Шахмурат начинал в престижной академии алматинского «Кайрата». С ранних лет он выделялся среди сверстников атакующим потенциалом.

Транзитом через Алматы игрок попал в турецкий «Антальяспор», где успешно тренировался и играл на протяжении восьми месяцев. Его яркая игра привлекла внимание местной федерации футбола, которая даже рассматривала возможность приглашения игрока в сборную Турции.

Фото: Instagram Шахмурата Даулетова

Из Турции Даулетов отправился на просмотр в Бельгию. Первым его клубом там стал «Беерсхот», однако вскоре 14-летнего парня заметили скауты «Генка» — клуба с одной из сильнейших футбольных академий в мире (воспитавшей Кевина Де Брюйне и Тибо Куртуа). С июля 2025 года Шахмурат официально стал игроком «Генка». Шахмурат стал одним из ключевых творцов досрочного чемпионства молодежной команды «Генка». В золотом сезоне он сыграл 17 матчей, забил 4 гола (включая важные мячи в ворота «Антверпена» и «Вестерло») и отметился дублем против «Шарлеруа».

В августе 2025 года, будучи 16-летним футболистом, Даулетов ярко дебютировал за состав старшего возраста (U-19). В матче против нидерландского ПСВ он оформил дубль (2:2), а в игре против сверстников из «Аякса» отдал голевой пас.

В конце 2025 года Даулетов дебютировал в юношеской Лиге чемпионов, выйдя на замену в матче против финского ХИКа (2:2).

16-летний вингер публично подтвердил, что будет играть исключительно за Казахстан, и тренеры сборной планируют вызвать его на ближайшие сборы младших юношеских команд.

Дастан Сатпаев

Дастан Сатпаев — главный феномен и самый дорогой молодой футболист в истории Казахстана. В свои 17 лет нападающий уже перерос уровень юношеских команд и готовится к историческому переезду в Английскую Премьер-лигу.

Пришел в структуру «Кайрата» в 8 лет. На детско-юношеском уровне показывал феноменальную результативность (например, 54 гола в 19 матчах в сезоне 2021). Стал двукратным чемпионом и MVP лиги QJ League.

Коллаж: Kazinform

В 16 лет ворвался в основу «Кайрата». В сезоне-2025 забил 14 голов в Премьер-лиге РК, включая «золотой» мяч в последнем туре в ворота «Астаны», который принес алматинцам чемпионство. Был признан лучшим игроком КПЛ.

Исторический трансфер в «Челси»: Лондонский клуб тайно вел игрока с 14 лет. После успешного просмотра в Англии, стороны официально оформили сделку. Сумма трансфера составила 4,3 млн евро — абсолютный рекорд для казахстанского футбола. Дастан юридически станет игроком «Челси» летом 2026 года, сразу по достижении 18-летия.

Сатпаев помог «Кайрату» впервые выйти в основную стадию Лиги чемпионов УЕФА в 2025 году, в основной стадии турнира отметился голом в ворота датского «Копенгагена». В марте 2026 года авторитетный портал Goal включил Сатпаева в топ-50 главных вундеркиндов мирового футбола (рейтинг NXGN-2026).

Дастан уже дебютировал и закрепился в основной национальной сборной Казахстана. Он стал самым молодым автором гола в истории главной команды страны, поразив ворота сборной Бельгии в отборе к Чемпионату мира. В июне Дастан проводит свои прощальные матчи за «Кайрат» перед вылетом в Лондон.