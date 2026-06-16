Заявки на премию Президента по литературе в Казахстане продлили до конца июня

Специальная Президентская литературная премия для молодых казахстанских писателей и поэтов учреждена в целях государственной поддержки молодых литераторов, а также формирования нового поколения талантливых поэтов и писателей Казахстана. В 2026 году она проводится в четвертый раз.

— Участниками конкурса могут стать авторы в возрасте от 18 до 35 лет, ранее не участвовавшие в международных и национальных конкурсах. Заявки принимаются по номинациям: «Проза», «Поэзия», «Драматургия» и «Детская литература». Каждый автор может подать заявку только в одной номинации. Прием заявок продлен до 30 июня 2026 года. Документы можно подать онлайн либо на бумажном носителе в Комитет архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК по адресу: г. Астана, проспект Мәңгілік Ел, 8, 14-й подъезд, кабинет 273. Дополнительную информацию можно получить по номерам: +7 (707-52) 5-24-54, 8 (7172) 740407, 8 (7172) 740384, 8 (7172) 740408, — сообщили в Министерстве.