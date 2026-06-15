Международную премию в сфере водных ресурсов учредили в Таджикистане

Эмомали Рахмон 15 июня подписал указ об учреждении «Международной премии Президента Республики Таджикистан в области воды», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

По данным пресс-службы главы Таджикистана, награда будет вручаться в целях поощрения и признания значительного вклада в развитие международного сотрудничества, исследований, устойчивой политики, а также решение глобальных водных проблем и изменения климата.

— Вместе с тем, учреждение премии будет способствовать повышению интереса исследователей и профильных научно-исследовательских учреждений к углубленному изучению вопросов, связанных с водными ресурсами, а также укреплению процессов обмена технологиями и привлечения инвестиций в целях сохранения ледников и обеспечения доступа к чистой воде, — сообщает ведомство.

Для определения кандидатов на соискание премии будет создана компетентная комиссия, в состав которой войдут также представители Института воды, окружающей среды и здоровья Университета Организации Объединенных Наций. Церемония вручения премии будет проводиться в рамках международных мероприятий в области водных ресурсов, организуемых в Таджикистане.

Правительству поручено в двухмесячный срок разработать и утвердить положение о премии, а также сформировать состав соответствующей комиссии.

Напомним, на 4-й Душанбинской водной конференции глава Таджикистан предложил ряд практических мер по выдвижению вопросов воды в центр международной повестки устойчивого развития, а также призвал к укреплению доверия, партнерства и конструктивного диалога в рамках трансграничного сотрудничества в Центральной Азии.