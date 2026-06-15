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    Международную премию в сфере водных ресурсов учредили в Таджикистане

    Эмомали Рахмон 15 июня подписал указ об учреждении «Международной премии Президента Республики Таджикистан в области воды», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

    Международную премию в сфере водных ресурсов учредили в Таджикистане
    Фото: Avesta.tj

    По данным пресс-службы главы Таджикистана, награда будет вручаться в целях поощрения и признания значительного вклада в развитие международного сотрудничества, исследований, устойчивой политики, а также решение глобальных водных проблем и изменения климата.

    — Вместе с тем, учреждение премии будет способствовать повышению интереса исследователей и профильных научно-исследовательских учреждений к углубленному изучению вопросов, связанных с водными ресурсами, а также укреплению процессов обмена технологиями и привлечения инвестиций в целях сохранения ледников и обеспечения доступа к чистой воде, — сообщает ведомство.

    Для определения кандидатов на соискание премии будет создана компетентная комиссия, в состав которой войдут также представители Института воды, окружающей среды и здоровья Университета Организации Объединенных Наций. Церемония вручения премии будет проводиться в рамках международных мероприятий в области водных ресурсов, организуемых в Таджикистане.

    Правительству поручено в двухмесячный срок разработать и утвердить положение о премии, а также сформировать состав соответствующей комиссии.

    Напомним, на 4-й Душанбинской водной конференции глава Таджикистан предложил ряд практических мер по выдвижению вопросов воды в центр международной повестки устойчивого развития, а также призвал к укреплению доверия, партнерства и конструктивного диалога в рамках трансграничного сотрудничества в Центральной Азии.

    Премия Таджикистан СНГ Водные ресурсы Мировые новости
    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
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