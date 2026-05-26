На 4-й Международной водной конференции, проходящей в Душанбе, предложен ряд практических мер с целью выдвижения вопросов воды в центр международной повестки устойчивого развития, а также прозвучал призыв к укреплению доверия, партнерства и конструктивного диалога в рамках трансграничного сотрудничества в Центральной Азии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform с места мероприятия.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на открытии конференции, отметил, что в рамках Душанбинского водного процесса страна продолжает усилия по созданию инклюзивной и прозрачной международной платформы.

Он заявил, что республика намерена к 2030 году обеспечить полное внедрение интегрированного управления водными ресурсами на национальном и окружном уровнях. Также Таджикистан намерен более чем в 40 раз расширить применение водосберегающих технологий и превратить эффективное использование воды в один из ключевых инструментов адаптации к изменению климата.

В рамках развития трансграничного сотрудничества в водной сфере глава Таджикистана призвал к дальнейшему укреплению доверия, партнерства и конструктивного диалога в Центральной Азии.

— Таджикистан рассматривает Международный фонд спасения Арала как важную региональную платформу для обсуждения и решения комплекса водных проблем в интересах устойчивого развития и считает необходимым создание в его рамках Межгосударственной энергетической комиссии Центральной Азии, — заявил Э.Рахмон.

В целях перехода к новому этапу глобального сотрудничества предложено создать «Душанбинскую рамочную программу по водным вопросам».

— Данная рамочная программа может укрепить текущие процессы в водной сфере и создать благоприятную основу для координации и объединения совместных усилий по достижению практических результатов, — подчеркнул президент РТ.

В завершение выступления Эмомали Рахмон объявил, что в целях продвижения и укрепления водной дипломатии, а также объединения усилий мирового сообщества учреждена Международная премия президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов.

Работа 4-й Международной водной конференции продлиться до 28 мая. Мероприятие собрало 2500 участников из 110 стран, в том числе представителей 75 международных и региональных организаций, а также экспертов из 170 научно-исследовательских учреждений мира. Работу форума освещают более 300 журналистов зарубежных и местных средств массовой информации.

Ранее сообщалось, что в рамках международной конференции в столице Таджикистана организован «Фестиваль воды».