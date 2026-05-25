    Фестиваль воды прошел в Душанбе

    В рамках 4-й Международной водной конференции в столице Таджикистана организован «Фестиваль воды», передает собственный корреспондент агентства Kazinform с места мероприятия.

    Основной целью фестиваля является повышение осведомлённости о ценности воды как жизненно важного ресурса, а также о значении ледников как ключевых источников чистой питьевой воды.

    Особое внимание уделено необходимости бережного и ответственного использования водных ресурсов и их сохранения для будущих поколений

    В культурно-развлекательном парке «Наврузгох» участникам и гостям конференции предоставлена возможность познакомиться с историей и культурой Таджикистана.

    Программа мероприятия включала выставку народных художественных промыслов, национальных блюд таджиков и народов мира, концертную программу с участием ведущих мастеров искусств страны.

    Активное участие в фестивале приняли аккредитованные в Душанбе диппредставительства.

    Каждая страна демонстрировала национальные особенности своей культуры, ее изюминку, предоставив возможность гостям познакомиться с жизнью и бытом стран-участниц, попробовать их блюда, почувствовать, насколько уникальны традиции народов.

    Ранее сообщалось, что Четвертая конференция по водным ресурсам в Душанбе соберет свыше 2,5 тысяч делегатов из более 30 стран.

    Мадибек Джанибеков
    Автор