Фестиваль воды прошел в Душанбе

В рамках 4-й Международной водной конференции в столице Таджикистана организован «Фестиваль воды», передает собственный корреспондент агентства Kazinform с места мероприятия.

Основной целью фестиваля является повышение осведомлённости о ценности воды как жизненно важного ресурса, а также о значении ледников как ключевых источников чистой питьевой воды.

Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

Особое внимание уделено необходимости бережного и ответственного использования водных ресурсов и их сохранения для будущих поколений

Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

В культурно-развлекательном парке «Наврузгох» участникам и гостям конференции предоставлена возможность познакомиться с историей и культурой Таджикистана.

Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

Программа мероприятия включала выставку народных художественных промыслов, национальных блюд таджиков и народов мира, концертную программу с участием ведущих мастеров искусств страны.

Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

Активное участие в фестивале приняли аккредитованные в Душанбе диппредставительства.

Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

Каждая страна демонстрировала национальные особенности своей культуры, ее изюминку, предоставив возможность гостям познакомиться с жизнью и бытом стран-участниц, попробовать их блюда, почувствовать, насколько уникальны традиции народов.

Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

Ранее сообщалось, что Четвертая конференция по водным ресурсам в Душанбе соберет свыше 2,5 тысяч делегатов из более 30 стран.

Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform