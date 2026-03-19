Международная конференция по водным ресурсам пройдет в Душанбе в мае

— Миллиарды людей по-прежнему не имеют доступа к безопасной питьевой воде и санитарии. Изменение климата, рост населения и риски стихийных бедствий оказывают беспрецедентное давление, что делает тему конференции чрезвычайно актуальной, — заявил в ходе пресс-конференции в МИД РТ вице-министр Санои Бойзода.

Дипломат отметил, что Международная конференция высокого уровня соберет глав государств и правительств, министров, структуры ООН, международные и региональные организации, финансовые институты, научные учреждения, представителей гражданского общества.

— Участие уже подтвердили 31 государство, 33 международные организации и финансовые институты. Ожидается, что форум объединит более 2,5 тысячи делегатов и станет площадкой для обсуждения глобальных водных вызовов, — информировал глава департамента энергетической политики МИД РТ Рустам Абдуллаев.

Четвертая Международная конференция высокого уровня, посвященная Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018–2028 годы» пройдет в столице Таджикистана 25–28 мая 2026 года.

Опираясь на достижения предыдущих конференций Душанбинского водного процесса (2018, 2022, 2024), форум станет ключевым подготовительным этапом к Водной конференции Организации Объединенных Наций 2026 года (Сенегал и ОАЭ).

Ранее сообщалось, что в Таджикистане начал работу национальный водный совет.