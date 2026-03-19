РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:10, 19 Март 2026 | GMT +5

    Международная конференция по водным ресурсам пройдет в Душанбе в мае

    Четвертая конференция по водным ресурсам в Душанбе соберет свыше 2,5 тысяч делегатов из более 30 стран, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Таджикистане.

    Фото: Avesta.tj

    — Миллиарды людей по-прежнему не имеют доступа к безопасной питьевой воде и санитарии. Изменение климата, рост населения и риски стихийных бедствий оказывают беспрецедентное давление, что делает тему конференции чрезвычайно актуальной, — заявил в ходе пресс-конференции в МИД РТ вице-министр Санои Бойзода.

    Дипломат отметил, что Международная конференция высокого уровня соберет глав государств и правительств, министров, структуры ООН, международные и региональные организации, финансовые институты, научные учреждения, представителей гражданского общества.

    — Участие уже подтвердили 31 государство, 33 международные организации и финансовые институты. Ожидается, что форум объединит более 2,5 тысячи делегатов и станет площадкой для обсуждения глобальных водных вызовов, — информировал глава департамента энергетической политики МИД РТ Рустам Абдуллаев.

    Четвертая Международная конференция высокого уровня, посвященная Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018–2028 годы» пройдет в столице Таджикистана 25–28 мая 2026 года.

    Опираясь на достижения предыдущих конференций Душанбинского водного процесса (2018, 2022, 2024), форум станет ключевым подготовительным этапом к Водной конференции Организации Объединенных Наций 2026 года (Сенегал и ОАЭ).

    Теги:
    Вода Таджикистан Мировые новости
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Сейчас читают