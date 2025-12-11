Национальный водный совет начал работу в Таджикистане

По данным Министерства энергетики и водных ресурсов РТ, мероприятие стало важным шагом для разработки долгосрочных стратегий и укрепления межведомственного сотрудничества в области водных ресурсов. Новый орган обеспечивает согласованность государственной политики в сфере воды, её прозрачность и эффективность.

— Сегодня водные ресурсы испытывают серьезное воздействие множества внешних факторов: изменение климата, сокращение ледников, рост численности населения, развитие промышленности и энергетики, а также увеличение потребностей сельского хозяйства. Все это приводит к возникновению новых кризисов в сфере продовольственной безопасности, обеспечения «зеленой» энергии, орошения земель и защиты экосистем, что повышает необходимость интегрированного и рационального управления водными ресурсами, — сказал в приветственной речи заместитель премьер-министра Сулаймон Зиёзода.

На заседании рассмотрены результаты реализации Программы реформ водного сектора Республики Таджикистан на 2016–2025 годы и проект Бассейнового плана управления водными ресурсами Зарафшанского бассейнового района на 2026–2030 годы.

Даны конкретные поручения по эффективному и бережному использованию воды, повышению результативности деятельности бассейновых учреждений, установке водоизмерительных приборов на пунктах распределения воды и проведению точного анализа водопользования.

Национальный водный совет как консультативно-совещательный орган при Правительстве Республики Таджикистан был создан 29 мая 2025 года.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан и Таджикистан укрепляют сотрудничество по водным вопросам.