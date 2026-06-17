Проект с OpenAI по развитию казахского языка в ChatGPT рассмотрели в Правительстве

На заседании были рассмотрены вопросы совершенствования методики обучения государственному языку в системе просвещения, расширения сферы применения казахского языка и увеличения доли казахоязычного контента в рамках реализации Концепции языковой политики на 2023-2029 годы. Кроме того, обсудили ход исполнения требований законодательства о языках в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.

Была подчеркнута ключевая роль детских садов и школ в формировании языковых навыков, и обращено особое внимание на необходимость модернизации методики обучения государственному языку в соответствии с требованиями времени. В связи с этим председатель Комиссии поручила разработать и утвердить лексические и грамматические минимумы для каждой возрастной категории, а также внедрить современные цифровые инструменты, обеспечивающие их эффективное освоение.

Отмечается, что на сегодняшний день доля казахоязычного онлайн-контента в средствах массовой информации достигла 78%. Доля интернет-ресурсов на государственном языке составляет порядка 60%. Кроме того, более 70% отечественной телевизионной продукции выходит в эфир на государственном языке. Спрос на информацию и качественный контент на государственном языке стабильно растет. В частности, среди молодежи наблюдается стремительный рост объемов потребления цифрового контента на казахском языке.

Аида Балаева поручила держать на постоянном контроле соблюдение требований государственной языковой политики в средствах массовой информации. Также был поставлен ряд задач, направленных на повышение качества и конкурентоспособности казахоязычного контента. В частности, поручено усилить контроль за соблюдением языковых норм при прокате отечественной кинопродукции, а также уделить особое внимание чистоте языка, культуре стиля и требованиям языкового этикета в средствах массовой информации.

Кроме того, был поднят вопрос об обеспечении широкого проката во всех регионах страны детских фильмов студий Disney, Pixar и Sony, дублированных на казахский язык по инициативе Международного общества «Қазақ тілі». Председатель Комиссии поручила обеспечить доступность этих проектов не только для жителей городов Астаны, Алматы и Шымкента, но и для зрителей в областных центрах и сельской местности.

Также были рассмотрены вопросы обеспечения качественного функционирования систем искусственного интеллекта на казахском языке, реализуемых по поручению Главы государства. В частности, был заслушан отчет о ходе реализации совместного с компанией OpenAI проекта по наполнению модели ChatGPT качественным контентом на казахском языке.

Подчеркнув стратегическую важность данного направления в расширении присутствия государственного языка в цифровом пространстве, члены Комиссии дали соответствующие поручения по дальнейшему эффективному продолжению работы.