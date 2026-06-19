Токаев принял Маршала Сената Польши в Акорде

В Акорде состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Маршалом Сената Республики Польша Малгожатой Кидава-Блоньской, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления двустороннего сотрудничества и расширения взаимодействия между законодательными органами двух стран.





– Мы придаем большое значение развитию взаимодействия с Вашей страной, которая входит в двадцатку крупнейших экономик мира. С момента установления дипломатических отношений между нашими государствами сложились поистине дружественные связи, межпарламентский диалог развивается планомерно и весьма успешно, – отметил Глава государства.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено общим историческим связям. Президент отметил заслуги выдающегося польского этнографа - Адольфа Янушкевича, который внес огромный вклад в изучение казахской истории, быта и культуры.



Касым-Жомарт Токаев, пользуясь случаем, передал теплые слова приветствия Президенту Польши Каролю Навроцкому и Премьер-министру Дональду Туску.

Малгожата Кидава-Блоньска выразила искреннюю признательность Главе государства за оказанное гостеприимство.

– Для меня большая честь встретиться с Вами. Это мой первый визит в Казахстан, который имеет огромное значение. Мы приехали в очень важный для польского народа период - 90 лет со дня депортации наших соотечественников, которым казахский народ оказал поддержку и протянул руку помощи в те тяжелые времена. У нас не только общее историческое прошлое, но и большие перспективы в будущем. Для нас крайне важно развивать сотрудничество с Казахстаном – одной из ключевых стран данного региона, – сказала Маршал Сената.

Ранее сообщалось о том, что Маршал Сената Республики Польша Малгожата Кидава-Блоньска прибыла в Казахстан с рабочим визитом.