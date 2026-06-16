Олжас Бектенов поставил новые сроки завершения модернизации ж/д вокзалов

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил до 1 октября 2026 года завершить работы по обновлению всех железнодорожных вокзалов, за исключением терминалов в городах Астаны, Алматы и Туркестана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов назвал своевременное завершение реконструкций вокзалов одним из важных социальных проектов на сегодня, которые должны повысить комфорт и качество обслуживания населения и улучшить железнодорожную инфраструктуру.

— По линии Правительства все вопросы решены, акимы должны на еженедельной основе лично осматривать ход реконструкции и оперативно решать возникающие вопросы, обеспечив соблюдение графика и качество работ, — сообщил Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Также Олжас Бектенов поручил акимам совместно с подрядчиками принимать меры по увеличению сил и технических средств на местах.

— К 1 июля должны принять первых пассажиров 30 обновленных вокзалов. К 1 октября должны быть завершены работы по остальным вокзалам, за исключением реставрационных работ на исторических вокзалах Астаны, Алматы и Туркестана, — подчеркнул Премьер-министр РК.

Напомним, министр транспорта Нурлан Сауранбаев сообщил, что до 1 июня в Казахстане введут в эксплуатацию 30 модернизированных железнодорожных вокзалов.

Также Олжас Бектенов поручил запустить новые железнодорожные линии до ноября.